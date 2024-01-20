Ιταλία: (Άλλα) 20 χρόνια κάθειρξη σε αξιωματικό για κατασκοπεία επ’ ωφελεία της Ρωσίας

Αξιωματικός των ενόπλων δυνάμεων της Ιταλίας, ο οποίος συνελήφθη το 2021 και κατηγορήθηκε για κατασκοπεία επ’ ωφελεία της Ρωσίας, καταδικάστηκε χθες Παρασκευή να εκτίσει 20 χρόνια κάθειρξη από δικαστήριο της Ρώμης, ενημέρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο ο δικηγόρος του.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει σκάνδαλο και διπλωματική κρίση την εποχή: η Ρώμη απέλασε αμέσως δυο ρώσους διπλωμάτες, κατόπιν ιταλός διπλωμάτης απελάθηκε από τη Μόσχα σε αντίποινα.

Ο Βάλτερ Μπιότ, 58 ετών, πλοίαρχος φρεγάτας που εργαζόταν στο γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας, στην ιταλική πρωτεύουσα, συνελήφθη επ’ αυτοφώρω τον Μάρτιο του 2021, έπειτα από παρακολούθησή του ως χώρο στάθμευσης όπου παρέδωσε έγγραφα σε αξιωματικό της ρωσικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών με αντάλλαγμα 5.000 ευρώ.

Ο κ. Μπιότ θα ασκήσει έφεση στην καταδίκη του και στην ποινή, που απαγγέλθηκαν χθες σε ακροαματική διαδικασία κεκλεισμένων των θυρών μετά τη δίκη του για κατασκοπεία, αποκάλυψη κρατικών μυστικών συνδεόμενων με την εθνική ασφάλεια και διαφθορά.

Εκκρεμεί η εκδίκαση άλλης έφεσης για προηγούμενη καταδίκη του —30 χρόνια κάθειρξη— από στρατοδικείο τον Μάρτιο του 2023.

«Έχουμε δυο διαδικασίες (σε εξέλιξη) παράλληλα», τόνισε ο συνήγορος του κατηγορουμένου Ρομπέρτο ντε Βίτα, γεγονός που χαρακτήρισε «άνευ προηγουμένου».

Το ανώτατο εφετείο της Ιταλίας αναμένεται τελικά να αποφανθεί ποια από τις δυο καταδίκες θα εφαρμοστεί στην υπόθεση του εντολέα του, διευκρίνισε.

Στρατιωτικοί εισαγγελείς, που ζήτησαν να επιβληθεί ποινή ισόβιας κάθειρξης στον αξιωματικό, τόνισαν πως τα 19 έγγραφα που είχε φωτογραφίσει με το κινητό τηλέφωνό του ο Βάλτερ Μπιότ είχαν διαβάθμιση «εμπιστευτικά NATO» εκ των οποίων ένα «άκρως απόρρητο», σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ANSA.

Μετά τη σύλληψή του, η σύζυγός του είχε δηλώσει στον ιταλικό Τύπο πως ο αξιωματικός χρειαζόταν χρήματα, καθώς ο μισθός του (3.000 ευρώ τον μήνα) δεν αρκούσε για να καλυφθούν οι ανάγκες των τεσσάρων παιδιών του, το ένα εκ των οποίων έχει ειδικές ανάγκες, και των τεσσάρων σκύλων του.

«Δεν είναι χαζός, ούτε ανεύθυνος. Απλά βρισκόταν σε απελπισία», είχε υποστηρίξει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

