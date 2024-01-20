Για ακόμα μια φορά ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, αψήφησε το κρύο και βούτηξε στα παγωμένα νερά, για τον εορτασμό των Θεοφανίων.

Στην Μόσχα η θερμοκρασία βρίσκεται στους 11 βαθμούς υπό το μηδέν, όμως αυτό δεν σταμάτησε τον Πούτιν. Ο Ρώσος ηγέτης, που ακολουθεί τις θρησκευτικές παραδόσεις, βουτά κάθε χρόνο στα παγωμένα νερά την ημέρα των Φώτων.

Τα Θεοφάνια είναι από τις πιο δημοφιλείς γιορτές στη Ρωσία, μετά τα Χριστούγεννα και το Πάσχα και σύμφωνα με τη ρωσική παράδοση, άνδρες και γυναίκες βουτάνε στα νερά τρεις φορές.

Η Ρωσία ακολουθεί το Παλιό Ημερολόγιο, γι’ αυτό και φέτος γιόρτασε τα Θεοφάνια τις 19 Ιανουαρίου.

Keep Cool & Believe: President of Russia Vladimir #Putin Taking Epiphany Dip.



💪 You can freeze #Russian assets, but you can't freeze its spirit. pic.twitter.com/2AEDdOB7h7 — Russian Embassy in South Africa 🇷🇺 (@EmbassyofRussia) January 19, 2024

