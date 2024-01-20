Λογαριασμός
Θεοφάνια στη Ρωσία: Βούτηξε και φέτος στα παγωμένα νερά ο Πούτιν - Δείτε βίντεο

Η Ρωσία ακολουθεί το Παλιό Ημερολόγιο, γι’ αυτό και φέτος γιόρτασε τα Θεοφάνια τις 19 Ιανουαρίου

Για ακόμα μια φορά ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, αψήφησε το κρύο και βούτηξε στα παγωμένα νερά, για τον εορτασμό των Θεοφανίων.

Στην Μόσχα η θερμοκρασία βρίσκεται στους 11 βαθμούς υπό το μηδέν, όμως αυτό δεν σταμάτησε τον Πούτιν. Ο Ρώσος ηγέτης, που ακολουθεί τις θρησκευτικές παραδόσεις, βουτά κάθε χρόνο στα παγωμένα νερά την ημέρα των Φώτων.

Τα Θεοφάνια είναι από τις πιο δημοφιλείς γιορτές στη Ρωσία, μετά τα Χριστούγεννα και το Πάσχα και σύμφωνα με τη ρωσική παράδοση, άνδρες και γυναίκες βουτάνε στα νερά τρεις φορές. 

Η Ρωσία ακολουθεί το Παλιό Ημερολόγιο, γι’ αυτό και φέτος γιόρτασε τα Θεοφάνια τις 19 Ιανουαρίου.

Ρωσία Βλαντίμιρ Πούτιν
