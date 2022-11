ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε Walmart στη Βιρτζίνια - Αναφορές για δέκα νεκρούς και τραυματίες

Ο αριθμός των νεκρών δεν έχει διευκρινιστεί, ωστόσο, σύμφωνα με το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο WAVY, υπολογίζονται περίπου σε δέκα

Η αστυνομία στην πόλη Τσέζαπικ, στην πολιτεία Βιρτζίνια, έχει κινητοποιηθεί καθώς ειδοποιήθηκε για πυρά μέσα σε σούπερ μάρκετ της αλυσίδας Walmart που είχαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και να τραυματιστούν πολλοί άνθρωποι μέσα στο κατάστημα.

Σύμφωνα με εκπρόσωπό της που μίλησε στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN, τον Λίο Κοζίνσκι, αστυνομικοί που μπήκαν στο σούπερ μάρκετ βρέθηκαν μπροστά σε νεκρούς και τραυματίες.

#BREAKING Chesapeake police confirm they responded to the Sam’s Circle Walmart for an active shooter. Multiple people have died and multiple people are injured. @WAVY_News pic.twitter.com/wF6faU4swL — Michelle Wolf (@MichelleWolfTV) November 23, 2022

Ο αριθμός των νεκρών δεν έχει διευκρινιστεί, ωστόσο, σύμφωνα με το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο WAVY, υπολογίζονται περίπου σε δέκα.

Ο δήμος της Τσέζαπικ ανέφερε μέσω Twitter ότι ο δράστης της επίθεσης στο κατάστημα «είναι ανάμεσα στους νεκρούς».

🚨#BREAKING: A Walmart manager has shot multiple employees ⁰

📌#Chesapeake l #VA ⁰

Police are to responding to multiple fatalities and injuries inside a Walmart superstore in VA with officials saying the Manager at Walmart Started to open fire shooting Multiple employees inside pic.twitter.com/JgnCleOvz3 — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) November 23, 2022

Ένας από τους υπαλλήλους που κατάφερε να βγει έξω, υποστήριξε ότι ο δράστης ήταν ένας από τους υπεύθυνους του καταστήματος.

Alleged gunman at the #chesapeake Walmart, story will be backpage news by morning. pic.twitter.com/KD7RAQwKAX — CLT Murder Stats (@CLTmurders) November 23, 2022

Πηγή: skai.gr

