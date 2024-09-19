Αγρίνιο: Συνελήφθη μαθητής- Έκανε κατάληψη, απείλησε, τράβηξε βίντεο διευθυντή

Στη σύλληψη δύο ατόμων για απειλή, διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας, παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων και παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, προχώρησαν νωρίς το πρωί της Πέμπτης, αστυνομικοί του Αγρινίου.

Ειδικότερα, 15χρονος μαθητής Γυμνασίου της πόλης, προέβη μαζί με άλλα άτομα, στην κατάληψη του σχολικού συγκροτήματος και μάλιστα απείλησε και βιντεοσκόπησε με το κινητό του τηλέφωνο τον Διευθυντή του σχολείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 εν συνεχεία η Αστυνομία προχώρησε και στη σύλληψη της μητέρας του 15χρονου για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

