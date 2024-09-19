Η Χαμάς εξέφρασε σήμερα τη «βαθιά ευγνωμοσύνη» της για την υποστήριξη που της παρέχει η Χεζμπολάχ, αφού ο ηγέτης της λιβανέζικης οργάνωσης, ο Χασάν Νασράλα, υποσχέθηκε να διατηρήσει την πίεση στο Ισραήλ μέχρι να επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Το παλαιστινιακό κίνημα εκτιμά στην ανακοίνωσή του ότι η στάση του Νασράλα εμποδίζει τα σχέδια του Ισραήλ «να κάμψει το μέτωπο υποστήριξης προς τον λαό μας και την αντίστασή μας στη Λωρίδα της Γάζας».

Ο Χασάν Νασράλα εκφώνησε νωρίτερα μια ομιλία, μετά τις πολύνεκρες εκρήξεις παγιδευμένων συσκευών επικοινωνίας την Τρίτη και την Τετάρτη. Η Χαμάς και η Χεζμπολάχ επέρριψαν την ευθύνη στο Ισραήλ, το οποίο δεν έχει κάνει κάποιο σχόλιο. Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ παραδέχτηκε ότι η οργάνωσή του δέχτηκε «ένα σοβαρό και άνευ προηγουμένου πλήγμα στην ιστορία του Λιβάνου». Από την έκρηξη των βομβητών και των φορητών ασυρμάτων της οργάνωσης σκοτώθηκαν 37 άνθρωποι και τραυματίστηκαν περισσότεροι από 3.000.

Ο Νασράλα προειδοποίησε ωστόσο ότι η οργάνωση θα συνεχίσει τις επιθέσεις της στο Ισραήλ μέχρι να σταματήσει ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

