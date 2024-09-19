Αυστρία: Η επόμενη μέρα μετά τις πλημμύρες

Σε ύφεση βρίσκεται πλέον η υπερχείλιση του Δούναβη, που έχει προκαλέσει τεράστιες καταστροφές στην Αυστρία, αλλά οι αρχές δεν έχουν δώσει ακόμη άρση συναγερμού. Την ίδια στιγμή κάτοικοι περιγράφουν σε δραματικούς τόνους αυτά που έζησαν τις προηγούμενες ημέρες, με πολλούς να έχουν πλέον χάσει τα σπίτια τους ή τις επιχειρήσεις τους.



Ο Νταϊτσί Λέον Γινγκ, ιδιοκτήτης εστιατορίου, περιγράφει σε δραματικούς τόνους αυτό που έζησε: «Επί τέσσερις-πέντε ημέρες έβρεχε αδιάκοπα. Το νερό άρχισε να ανεβαίνει μέχρι τα γόνατα. Και όλα τα υπόγεια γέμισαν νερά. Όλα τα υπόγεια στην περιοχή έχουν πλημμυρίσει».

Απόδειξη της κλιματικής κρίσης

Η συζήτηση έχει ανάψει. Σύμπτωση που έχει ξανασυμβεί ή προάγγελος εξελίξεων που μας περιμένουν τα επόμενα χρόνια λόγω της κλιματικής αλλαγής; Ο Πέτερ Αντσενμπέργκερ, κάτοικος της περιοχής, μάλλον πιστεύει τη δεύτερη εκδοχή: «Από διηγήσεις των γονιών μου μια ανάλογη καταστροφή είχε υπάρξει το 1957. Αλλά σε σχέση με την ένταση της βροχής και την ποσότητα του νερού τότε το ποτάμι είχε ανέβει μισό μέτρο λιγότερο».



Οι επιστήμονες μιλούν για άνευ προηγουμένου φαινόμενα και ζητούν άμεσα μέτρα πρόληψης, όπως για παράδειγμα το να δοθεί περισσότερος χώρος στα ποτάμια της Ευρώπης.

Πολιτικές επιπτώσεις;

Η καταστροφή συμπίπτει με την τελική ευθεία των εκλογών στην Αυστρία στις 29 Σεπτεμβρίου. Εκπρόσωποι οικολογικών οργανώσεων καλούν με μηνύματά τους στο Instagram και στο TikTok τους ψηφοφόρους να εμπιστευτούν κόμματα, που έχουν στο πρόγραμμά τους σοβαρά μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.



Αυτό σίγουρα δεν ισχύει για το ακροδεξιό κόμμα των Ελευθέρων, που προηγείται στις δημοσκοπήσεις. Είναι παρακινδυνευμένο πάντως να πει κανείς, αν θα υπάρξουν πολιτικές επιπτώσεις από τις πλημμύρες. Στο μεταξύ ο Χριστιανοδημοκράτης καγκελάριος, Καρλ Νέχαμερ ανακοίνωσε έκτακτα και άμεσα μέτρα βοήθειας προς τους πληγέντες, συνολικού ύψους ενός δισεκατομμυρίου ευρώ, υποσχόμενος και ταχείες προκαταβολές, πριν ακόμα γίνει η τελική καταγραφή των ζημιών.



«Πολλοί άνθρωποι έχασαν τα σπίτια τους. Για αυτούς που επλήγησαν πολύ βαριά σε οικονομικό επίπεδο διευρύνουμε την ομπρέλα προστασίας για να τους στηρίξουμε όσο γίνεται καλύτερα. Προτεραιότητα θα έχουν όσοι δεν μπορούν πλέον μεσοπρόθεσμα να κατοικήσουν στα σπίτια τους. Για αυτούς θα διατεθούν επιπρόσθετα 40 εκατομμύρια ευρώ».

Ξεχειλίζει και ο ποταμός Όντερ στην Πολωνία

Τεταμένη παραμένει στο μεταξύ η κατάσταση σε περιοχές της Τσεχίας και της Πολωνίας, όπου επίσης είναι χιλιάδες αυτοί που έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ ανακοίνωσε τη χορήγηση βοηθημάτων ύψους 260 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ θα ζητήσει και την έκτακτη ενίσχυση από το Ταμείο Καταστροφών της ΕΕ.



Απειλητική θεωρείται η κατάσταση στην πόλη Βρότσλαβ, καθώς συνεχίζεται η άνοδος της στάθμης των νερών του ποταμού 'Οντερ, όπου η σημερινή ημέρα θεωρείται εξαιρετικά κρίσιμη.



Την Πολωνία αναμένεται να επισκεφτεί και η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για να σχηματίσει η ίδια εικόνα για το μέγεθος των καταστροφών. Συνολικά 23 άνθρωποι έχουν χάσει μέχρι τώρα τη ζωή τους από τις πλημμύρες.

