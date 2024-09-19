Σε κάμερα κλειστού κυκλώματος οι κλέφτες laptops από το Κοινωνικής Συνοχής

Μάκης Συνοδινός

Φωτογραφία ντοκουμέντο από τους «ποντικούς» που έκλεψαν ηλεκτρονικούς υπολογιστές από το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας παρουσιάζει το skai.gr.

Οι δράστες καταγράφηκαν από το κλειστό κύκλωμα ενώ οι αστυνομικοί είναι σίγουροι πως πρόκειται για σεσημασμένους ενώ αναμένουν τα στοιχεία που θα προκύψουν από τα εγκληματολογικά εργαστήρια προκειμένου να τους ταυτοποιήσουν και κατόπιν να τους συλλάβουν.

