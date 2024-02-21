ΗΠΑ: Να εξεταστεί από το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης η ασφάλεια του Ισραήλ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δήλωσαν σήμερα πως το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης δεν πρέπει να διατάξει τη χωρίς όρους αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τα παλαιστινιακά εδάφη καθώς εξετάζει αίτημα για γνωμοδότησή του σχετικά με τη νομιμότητα της κατοχής.

Το 2022 η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ κάλεσε το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης να εκδώσει μη δεσμευτική γνώμη για τις νομικές συνέπειες της ισραηλινής κατοχής.

Ενώ το δικαστήριο δεν έχει κληθεί να εκδώσει γνώμη για την αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τις κατεχόμενες περιοχές, πολλές χώρες που συμμετέχουν στις ακροάσεις έχουν καλέσει το Ισραήλ να το κάνει.

Το Ισραήλ, το οποίο δεν συμμετέχει, ανέφερε σε γραπτά σχόλια πως η εμπλοκή του δικαστηρίου μπορεί να είναι επιβλαβής ως προς την επίτευξη διευθέτησης έπειτα από διαπραγματεύσεις.

"Οποιαδήποτε κίνηση προς την αποχώρηση του Ισραήλ από τη Δυτική Όχθη και τη Γάζα απαιτεί σκέψη για τις πολύ πραγματικές ανάγκες ασφαλείας του Ισραήλ", δήλωσε ο Ρίτσαρντ Βίζεκ, ασκών χρέη νομικού συμβούλου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, στο δικαστήριο στη Χάγη.

"Θυμηθήκαμε όλοι αυτές τις ανάγκες ασφαλείας στις 7 Οκτωβρίου, και αυτές επιμένουν. Δυστυχώς αυτές οι ανάγκες έχουν αγνοηθεί από πολλούς από τους συμμετέχοντες" στις ακροάσεις του δικαστηρίου.

Περισσότερες από 50 χώρες θα παρουσιάσουν επιχειρήματα μέχρι τις 26 Φεβρουαρίου. Η Ρωσία και η Γαλλία θα μιλήσουν αργότερα σήμερα, σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Προχθές, Δευτέρα, εκπρόσωποι των Παλαιστινίων ζήτησαν από τους δικαστές να κηρύξουν ως παράνομη την κατοχή των εδαφών τους από το Ισραήλ και είπαν πως η γνώμη του θα μπορούσε να βοηθήσει στην επίτευξη μιας λύσης δύο κρατών.

Ο Βίζεκ κάλεσε τους δικαστές να μείνουν πιστοί στο καθιερωμένο πλαίσιο των ΗΠΑ για μια λύση δύο κρατών.

"Εν συντομία, είναι σημαντικό το δικαστήριο να έχει στον νου του την ισορροπία που το Συμβούλιο Ασφαλείας και η Γενική Συνέλευση έχουν ορίσει ως απαραίτητη προκειμένου να δοθεί η καλύτερη ευκαιρία για μόνιμη ειρήνη", είπε. "Το δικαστήριο δεν θα πρέπει να βρει πως το Ισραήλ είναι νομικά υποχρεωμένο να αποσυρθεί άμεσα και χωρίς όρους από κατεχόμενο έδαφος".

Η πιο πρόσφατη απότομη αύξηση της βίας στη Γάζα που ακολούθησε τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου της Χαμάς στο Ισραήλ έχει περιπλέξει την κατάσταση στη Μέση Ανατολή που έχει βαθιές ρίζες και έχει πλήξει τις προσπάθειες προς την εξεύρεση ενός δρόμου προς την ειρήνη.

Οι 15 δικαστές του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης έχουν κληθεί να εξετάσουν την "κατοχή, τον εποικισμό και την προσάρτηση..., περιλαμβανομένων μέτρων που αποσκοπούν στην αλλοίωση της δημογραφικής σύνθεσης, του χαρακτήρα και του καθεστώτος της Ιερής Πόλης της Ιερουσαλήμ [από το Ισραήλ], και την υιοθέτηση από αυτό σχετικής μεροληπτικής νομοθεσίας και μέτρων".

Οι δικαστές αναμένεται να χρειαστούν περίπου έξι μήνες για να εκδώσουν τη γνώμη τους. Καλούνται επίσης να εξετάσουν το νομικό καθεστώς της κατοχής και τις συνέπειες για τις χώρες.

Το Ισραήλ αγνόησε μία γνώμη του Διεθνούς Δικαστηρίου το 2014 όταν έκρινε πως το διαχωριστικό τείχος που έχει κατασκευάσει το Ισραήλ στη Δυτική Όχθη παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και θα πρέπει να κατεδαφιστεί. Αντ΄αυτού έχει επεκταθεί.

Οι ακροάσεις θα μπορούσαν να αυξήσουν την πολιτική πίεση για τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα, που έχει σκοτώσει περίπου 29.000 Παλαιστίνιους, σύμφωνα με αξιωματούχους υγείας στη Γάζα, αφότου η Χαμάς επιτέθηκε στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου.

Το Ισραήλ κατέλαβε τη Δυτική Όχθη, τη Γάζα και την Ανατολική Ιερουσαλήμ --περιοχές της ιστορικής Παλαιστίνης τις οποίες οι Παλαιστίνιοι θέλουν για να ιδρύσουν κράτος-- στον πόλεμο του 1967. Αποχώρησε από τη Γάζα το 2005, όμως, μαζί με τη γειτονική Αίγυπτο, εξακολουθεί να ελέγχει τα σύνορά της.

Ισραηλινοί ηγέτες διατείνονται επί μακρόν πως τα εδάφη κατέχονται επίσημα στη βάση του ότι αποσπάσθηκαν από την Ιορδανία και την Αίγυπτο στη διάρκεια του πολέμου του 1967 και όχι από μια κυρίαρχη Παλαιστίνη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

