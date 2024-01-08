Έλεγαν ότι είναι ο ανερχόμενος αστέρας των Ρεπουμπλικανών. Πιο νέος και δυναμικός από τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά λιγότερο επιρρεπής σε οικονομικά σκάνδαλα και παρεκτροπές στην προσωπική του ζωή. Ο Ρον ντε Σάντις, κυβερνήτης της Φλόριντα από το 2019, φαινόταν ως μία αξιόπιστη εναλλακτική λύση για την πλέον συντηρητική πτέρυγα των Ρεπουμπλικανών ψηφοφόρων. Κι όμως, τους τελευταίους μήνες ο 77χρονος Ντόναλντ Τραμπ προβάλλει ως το αδιαφιλονίκητο φαβορί.

Μία πρώτη κρίσιμη αναμέτρηση ανάμεσα στον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ και τον κυβερνήτη της Φλόριντα θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα, στις προκριματικές εκλογές της Αϊόβα. Μιλώντας στην εκπομπή του CBS «Face the nation» o Ρον ντε Σάντις υπενθυμίζει το πολιτικό του στίγμα, αρχίζοντας από το κρίσιμο (και στις ΗΠΑ) ζήτημα της μετανάστευσης.

«Όταν εκλεγώ πρόεδρος -γνωρίζουμε φυσικά ότι το ζήτημα αυτό αποτελεί ομοσπονδιακή αρμοδιότητα, αλλά- θα δώσουμε τη δυνατότητα στις μεμονωμένες πολιτείες και στην τοπική αυτοδιοίκηση να αναλάβουν συμπληρωματική δράση» λέει ο ντε Σάντις. «Διότι σήμερα έχουμε μία κατάσταση, όπου ναι μεν οι ομοσπονδιακές αρχές είναι αρμόδιες για την επιβολή του νόμου με βάση τη συνταγματικά κατοχυρωμένη ρήτρα περί υπεροχής του ομοσπονδιακού δικαίου, πλην όμως οι ομοσπονδιακές αρχές δεν εκτελούν τις αρμοδιότητές τους με καλή πίστη…»

«Με υποτιμούν» λέει ο ντε Σάντις

«Όταν εκλεγώ πρόεδρος…» Μεγάλη κουβέντα ήταν αυτή που είπε ο κυβερνήτης της Φλόριντα. Ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ «πηγαινοέρχεται ανάμεσα στις δικαστικές αίθουσες και τις προεκλογικές συγκεντρώσεις», όπως επισημαίνει το CNN, ο Ρον ντε Σάντις δεν έχει καλύψει το χαμένο έδαφος στις δημοσκοπήσεις. Τον Ιούλιο απέλυσε 38 άτομα από το προεκλογικό του επιτελείο, σε μία προσπάθεια να ανακάμψει. Μόλις πρόσφατα η ομάδα Never Back Down, που έχει διαθέσει μέχρι σήμερα 40 εκατομμύρια δολάρια για αγορά τηλεοπτικού χρόνου υπέρ του ντε Σάντις, ακύρωσε την προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων στην Αϊόβα και το Νιου Χάμσαϊρ.

Πάντως, ο κυβερνήτης της Φλόριντα παραμένει αισιόδοξος. «Πάμε καλά στην Αϊόβα και ξέρετε, μου αρέσει κι όλας να με υποτιμούν λίγο» λέει ο ντε Σάντις στο CBS. «Υπάρχει όμως μεγάλος ενθουσιασμός. Με το που μπήκαμε στο 2024, βλέπουμε ότι όλο και πιο πολλοί αναποφάσιστοι ψηφοφόροι έρχονται στις δικές μας συγκεντρώσεις. Αλλά πρόκειται για μία μακροχρόνια διαδικασία. Θα πάμε καλά στην Αϊόβα, αλλά θα είμαστε ανταγωνιστικοί και και σε όλες τις υπόλοιπες πολιτείες».

Κάποτε τον αποκαλούσαν «αγαπημένο παιδί του Τραμπ». Σήμερα ο Ρον ντε Σάντις επιτίθεται στον Τραμπ, αλλά οι επιθέσεις του δεν υπερβαίνουν τα εσκαμμένα. Πάντως, ο κυβερνήτης της Φλόριντα, που έχει ιδιαίτερη άνεση στον τηλεοπτικό φακό, επικρίνει την προεκλογική τακτική του πρώην προέδρου. «Θα ήμουν ευτυχής να κάναμε ένα ντιμπέιτ μαζί του, εδώ, στο πρόγραμμά σας ή και στο Νιου Χάμσαϊρ, αν προτιμάτε» τονίζει ο ντε Σάντις στους δημοσιογράφους του CBS. «Αν νομίζει ότι απλώς θα έρθει εδώ, θα μιλήσει με ότοκιου για 45 λεπτά και μετά θα αποχωρήσει, αυτή η τακτική δεν θα έχει αποτέλεσμα, ούτε στην Αϊόβα, ούτε σε πολλές άλλες πολιτείες…»

Υπερσυντηρητική ατζέντα

Αν μη τι άλλο, ο Ρον ντε Σάντις μπορεί να υπερηφανεύεται ότι δεν έχει χάσει καμία εκλογική αναμέτρηση μέχρι σήμερα. Επιπλέον, σε αντίθεση με τον Τραμπ που δεν κατάφερε να υλοποιήσει πολλές από τις προεκλογικές υποσχέσεις του στη διάρκεια της θητείας του (λόγω και της σθεναρής αντίστασης στο Κογκρέσο), στη Φλόριντα ο ντε Σάντις έχει να επιδείξει πλούσιο «ιστορικό» σε νομοθετικές πρωτοβουλίες που υλοποιούν την υπερσυντηρητική ατζέντα του. Δεν δίστασε να τα βάλει ακόμη και με τον επιχειρηματικό όμιλο Ντίσνεϋ, όταν εκείνος επέκρινε τα σχέδιά του να περιορίσει τη διδασκαλία σχετικά με την ταυτότητα φύλου.

«Έχουμε πολλές και ωραίες ιδέες για να αλλάξουμε αυτή τη χώρα» δηλώνει ο ντε Σάντις λίγο πριν τις εσωκομματικές κάλπες στην Αϊόβα. «Έχω δείξει στη Φλόριντα πώς μπορούμε να επιτύχουμε. Και αν ξαναδούμε τις προηγούμενες εκλογές, με τις νομικές εκκρεμότητες και τις ποινικές διώξεις του Ντόναλντ Τραμπ και όλα αυτά τα θέματα, νομίζω ότι οι επόμενες εκλογές θα είναι επικίνδυνες και δεν πιστεύω ότι με όλα αυτά οι Ρεπουμπλικανοί βρισκονται σε καλή αφετηρία. Πρέπει να εστιάσουμε στις πολιτικές θέσεις μας, πρέπει να επιλέξουμε έναν υποψήφιο που θα επιτύχει μία ξεκάθαρη νίκη. Πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά…»

Πηγή: Deutsche Welle

