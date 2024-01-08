Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Συναγερμούς για πιθανή επιβάρυνση του συστήματος δημόσιας υγείας NHS λόγω ψύχους έχει εκδώσει στην Αγγλία η Υπηρεσία Προστασίας Υγείας Ην. Βασιλείου (UKHSA).

Όπως αναφέρεται, «οι επιπτώσεις του κρύου καιρού είναι πιθανό να γίνουν αισθητές σε όλη την υπηρεσία υγείας για εκτενή περίοδο χρόνου».

Σε ισχύ μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής είναι πορτοκαλί συναγερμοί για ψύχος στη βόρεια, κεντρική και δυτική Αγγλία, ενώ υποδεέστεροι κίτρινοι συναγερμοί έχουν τεθεί σε εφαρμογή στην ανατολική και νότια Αγγλία, περιλαμβανομένου του Λονδίνου.

Επίσης υπάρχουν προειδοποιήσεις για παγετό στο οδόστρωμα τα πρωινά.

Όλα αυτά ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας το υδράργυρος υποχώρησε στους -7 βαθμούς Κελσίου στη Σκωτία, στους -5 στη Βόρεια Ιρλανδία και στους -2 στο Σόμερσετ της Αγγλίας. Στο Λονδίνο και στο Μπέρμιγχαμ το θερμόμετρο έδειξε 0 βαθμούς τα ξημερώματα.

Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν χιονοπτώσεις τις επόμενες ημέρες, σε ορισμένες περιπτώσεις αρκετά βαριές.

Για το λόγο αυτό εξακολουθούν να ισχύουν περίπου 300 προειδοποιήσεις ή συναγερμοί για πλημμύρες, λόγω του κορεσμένου εδάφους από τις παρατεταμένες και έντονες βροχοπτώσεις του προηγούμενου διαστήματος.

Συνολικά περισσότερες από 1.800 σπίτια πλημμύρισαν, σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Συνεχίζονται, εξάλλου, αν και σε μικρότερη έκταση, τα προβλήματα στο σιδηροδρομικό δίκτυο λόγω των καταιγίδων των προηγούμενων ημερών.



