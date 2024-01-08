«Με τάσεις αυτοκτονίας και αντικαταθλιπτική αγωγή», σύμφωνα με τον δικηγόρο του, ο Νορβηγός νεοναζί Αντερς Μπέρινγκ Μπρέιβικ, που σκότωσε 77 ανθρώπους το 2011, σύρει και πάλι στην δικαιοσύνη το νορβηγικό κράτος καταγγέλλοντας την σωφρονιστική του απομόνωση.

Φυλακισμένος σε σωφρονιστικό ίδρυμα υψίστης ασφαλείας, ο Μπρέιβικ θεωρεί ότι η απομόνωσή του εδώ και σχεδόν 11 χρόνια παραβιάζει το άρθρο 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που απαγορεύει «τις απάνθρωπες και ταπεινωτικές ποινές».

Στις 22 Ιουλίου 2011, ο 44χρονος σήμερα Μπρέιβικ, αφού προηγουμένως πυροδότησε βόμβα κοντά στην έδρα της κυβέρνησης στο Οσλο, με οκτώ θύματα, σκότωσε 69 ακόμη ανθρώπους, νέους κατά το μεγαλύτερο μέρος, ανοίγοντας πυρ σε θερινή κατασκήνωση της νεολαίας του Εργατικού Κόμματος στο νησί Ουτόγια.

Καταδικάσθηκε το 2012 στην μέγιστη ποινή κάθειρξης, 21 χρόνια στην φυλακή με δυνατότητα επέκτασης της ποινής.

Prozac

Εκτοτε, «παραμένει σε απομόνωση και όσο περνά ο χρόνος, τόσο αυτό συνιστά παραβίαση της Σύμβασης», δήλωνε τον Οκτώβριο ο δικηγόρος του.

Στην αγωγή κατά του νορβηγικού κράτους ο δικηγόρος του Μπρέιβικ αναφέρεται στην «μακρά περίοδο απομόνωσης και την απουσία πραγματικής ανθρώπινης επαφής που τώρα μεταφράζεται σε (ψυχολογικές) ζημίες για τον πελάτη του, ο οποίος πλέον έχει «τάσεις αυτοκτονίας».

«Πλέον, είναι εξαρτημένος από το αντικαταθλιπτικό Prozac για να αντέξει τις μέρες του στην φυλακή».

Ο Μπρέιβικ, υποστηρίζει ο δικηγόρος του, δεν έχει επαφές παρά με δύο άλλους φυλακισμένους τους οποίους συναντά για μία ώρα κάθε δύο εβδομάδες υπό στενή επιτήρηση και με τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους.

Επικαλούμενος άλλο άρθρο της Σύμβασης που εγγυάται το δικαίωμα στην αλληλογραφία, ο νορβηγός νεοναζί ζητεί επίσης χαλάρωση του φιλτραρίσματος της αλληλογραφίας του με τον έξω κόσμο.

Το 2016, ο Μπρέιβικ είχε προσφύγει κατά του νορβηγικού κράτους και, κατά γενική κατάπληξη, δικαιώθηκε πρωτοδίκως. Αλλά στην συνέχεια η προσφυγή του απορρίφθηκε, ενώ το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έκρινε απαράδεκτη την προσφυγή του το 2018.

Για λόγους ασφαλείας, η νέα δίκη διεξάγεται από σήμερα και για πέντε ημέρες στο γυμναστήριο της φυλακής του Ρινγκερίκε.

Στην φυλακή αυτή, στις όχθες της λίμνης όπου βρίσκεται και το νησί Ουτόγια, ο Μπρέιβικ διαθέτει διαμέρισμα πολλών δωματίων σε δύο ορόφους, κουζίνα, αίθουσα τηλεόρασης με κονσόλα παιγνιδιών και μία φωτογραφία του Πύργου του Άιφελ, εξοπλισμένη αίθουσα γυμναστικής..., σύμφωνα με το νορβηγικό πρακτορείο ειδήσεων NTB.

Οι σωφρονιστικές αρχές έχουν επίσης τοποθετήσει στην κατοικία του δύο παπαγάλους για να εκπληρώσουν την επιθυμία του να έχει ένα ζώο συντροφιάς.

Το νορβηγικό κράτος δικαιολογεί το καθεστώς σχετικής απομόνωσης επικαλούμενο την επικινδυνότητά του για την κοινωνία, τους άλλους κρατούμενους και τους φύλακες, αλλά και για τον ίδιο.

Το νορβηγικό σωφρονιστικό σύστημα αποδίδει μεγάλη σημασία στην επανένταξη των εγκληματιών.

Ο Μπρέιβικ έχει επιλογή ανάμεσα σε ποικίλες δραστηριότητες (μαγείρεμα, παιγνίδια, βόλτες, μπάσκετ...) και «δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι αντιμετωπίζει σωματικά ή ψυχικά προβλήματα εξαιτίας των συνθηκών κράτησής του», δηλώνει ο συνήγορος του νορβηγικού κράτους Αντρέας Χέτλαντ.

«Ο Μπρέιβικ έχει μέχρι στιγμής εμφανισθεί μη δεκτικός στην εργασία επανένταξης. Είναι κατά συνέπεια δύσκολο να φαντασθεί κανείς ποιες σημαντικές βελτιώσεις των συνθηκών κράτησης είναι δυνατές και δικαιολογημένες βραχυπρόθεσμα».

Οι δημόσιες εμφανίσεις του Μπρέιβικ του δίνουν την ευκαιρία για να προχωρεί σε προκλητικές ενέργειες (χιτλερικοί χαιρετισμοί, συνθήματα, ιδεολογικά λογύδρια...) οδυνηρά για τις οικογένειες των θυμάτων του και τους επιζώντες.

Για τον λόγο αυτόν, η πρόεδρος του δικαστηρίου απαγόρευσε την αναμετάδοση της κατάθεσής του στην δίκη που είναι προγραμματισμένη για αύριο το απόγευμα.

«Υπάρχει πραγματικός κίνδυνος η μαρτυρική κατάθεση του Μπρέιβικ να εκτραπεί από το αντικείμενο της υπόθεσης σε μετάδοση ιδεολογικού μηνύματος», σύμφωνα με την δικαστή Μπιργκίτε Κόλρουντ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.