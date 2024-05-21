Δέκα συχνές ερωτήσεις για την κατάψυξη ωαρίων

Γιατί έχει νόημα για μια νέα γυναίκα να καταψύξει τα ωάριά της;

Ο αριθμός των διαθέσιμων ωαρίων δεν είναι άπειρος. Η γυναίκα χάνει συνεχώς το ωοθηκικό της δυναμικό, ειδικά μετά τα 45, οπότε αρκετοί κύκλοι είναι ασταθείς μέχρι και την εμμηνόπαυση στην ηλικία μετά τα 50. Καταψύχοντας τα ωάριά της, η νέα γυναίκα «παγώνει το χρόνο» και διατηρεί το δικαίωμα να αποκτήσει παιδιά χωρίς το άγχος της αδυναμίας τεκνοποίησης λόγω αυξημένης ηλικίας.

Ποια είναι η κατάλληλη ηλικία για την κατάψυξη ωαρίων;

Μετά την ηλικία των 37 ετών η ποιότητα των ωαρίων δεν είναι η ίδια. Για το λόγο αυτό έχει νόημα να γίνει η κατάψυξη πριν την ηλικία των 35 ετών, ώστε τα κατεψυγμένα ωάρια να έχουν αυξημένη πιθανότητα γονιμοποίησης και επίτευξης κύησης όταν αποψυχθούν.

Σε ποιες περιπτώσεις προτείνεται η κατάψυξη των ωαρίων;

Η μέθοδος εφαρμόστηκε αρχικά για ιατρικούς λόγους, σε γυναίκες οι οποίες λόγω καρκίνου χρειάζονται χημειοθεραπεία, ακτινοβολία ή άλλη ισχυρή αγωγή, η οποία καταστρέφει τα διαθέσιμα ωάρια. Πλέον η μέθοδος εφαρμόζεται κυρίως για κοινωνικούς λόγους, σε νέες γυναίκες οι οποίες αναβάλλουν τον οικογενειακό τους προγραμματισμό είτε λόγω έλλειψης του κατάλληλου συντρόφου ή για λόγους καριέρας.

Πόσος χρόνος χρειάζεται πριν τη λήψη των ωαρίων;

Από τη στιγμή που ξεκινά η περίοδος σε κάθε κύκλο μέχρι τη στιγμή της ωορρηξίας μεσολαβούν συνήθως 12 με 14 μέρες. Ο ίδιος χρόνος κατά μέσο όρο απαιτείται και για την προετοιμασία των ωαρίων που πρόκειται να καταψυχθούν. Στο διάστημα αυτό η γυναίκα υποβάλλεται σε θεραπεία με ενέσεις και παρακολούθηση της ανάπτυξης των ωοθυλακίων στον υπέρηχο, μέχρι να φτάσουν σε μέγεθος τα 18-20 mm. H λήψη των ωαρίων πραγματοποιείται 35-36 ώρες μετά την τελευταία ένεση.

Υπάρχει η δυνατότητα για προετοιμασία χωρίς φάρμακα;

Με τη χρήση φαρμάκων αυξάνεται ο αριθμός των ωαρίων που θα συλλέξουμε. Ωστόσο, σε περιπτώσεις που το ωοθηκικό απόθεμα είναι χαμηλό ή υπάρχει διαθέσιμος χρόνος για τη λήψη του ενός ωαρίου ανά μήνα στο πλαίσιο του φυσικού κύκλου, η προετοιμασία χωρίς φάρμακα ή σε ήπια διέγερση με χαμηλή δόση αποτελεί μια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση.

Τι χρειάζεται να γνωρίζω για τη λήψη των ωαρίων στη Μονάδα Εξωσωματικής;

H ωοληψία, γίνεται με ελαφρά αναισθησία, τη λεγόμενη μέθη. Η γυναίκα έρχεται νηστική στη Μονάδα Εξωσωματικής και ο γιατρός πραγματοποιεί τη λήψη με υπέρηχο και μια πολύ λεπτή βελόνα μέσα από τον κόλπο. Η διαδικασία διαρκεί περίπου 15 λεπτά και δεν είναι επώδυνη. Οι εμβρυολόγοι εξετάζουν το υγρό των ωοθυλακίων που αναρροφάται με τη βελόνα και συλλέγουν τα ωάρια που θα καταψυχθούν. Η γυναίκα μένει στη Μονάδα τις επόμενες δύο ώρες για παρακολούθηση και μπορεί να συνεχίσει τις δραστηριότητές της, επόμενη κιόλας μέρα.

Πώς γίνεται η κατάψυξη των ωαρίων; Πόσα χρόνια μπορούν να παραμείνουν κατεψυγμένα; Υπάρχουν απώλειες τη στιγμή της απόψυξης;

Η κατάψυξη των ωαρίων γίνεται αρκετά γρήγορα με τη λεγόμενη μέθοδο vitrification, δηλαδή υαλοποίηση στους -196 βαθμούς Κελσίου. Οι απώλειες ωαρίων παραμένουν κάτω από 10% τη στιγμή της απόψυξης, ανεξάρτητα από τα χρόνια που θα περάσουν. Χαρακτηριστικά, στη Μονάδα μας ΥΓΕΙΑ IVF Εμβρυογένεσις επιτεύχθηκε η γέννηση υγιούς κοριτσιού από ωάρια που είχαν καταψυχθεί στη Μονάδα του ΜΗΤΕΡΑ πριν 10 ολόκληρα χρόνια. Τόσο η ποιότητα των ωαρίων, όσο και η πιθανότητα κύησης δεν επηρεάζονται από τη διάρκεια της κατάψυξης.

Προκαλούν καρκίνο τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται στην προετοιμασία;

Όλες οι σχετικές μελέτες είναι καθησυχαστικές και δείχνουν ότι τα φάρμακα αυτά δεν αυξάνουν την πιθανότητα που θα είχε μια γυναίκα για εμφάνιση καρκίνου μαστού ή άλλων μορφών καρκίνου.

Πόσα ωάρια εξασφαλίζουν μια επιτυχή εγκυμοσύνη;

O χρυσός αριθμός που οδηγεί σε μια επιτυχή κύηση εξαρτάται από την ηλικία της γυναίκας τη στιγμή της κατάψυξης. Μια γυναίκα κάτω των 35 ετών θα χρειαστεί λιγότερα από δέκα ωάρια για να έχει πιθανότητες εγκυμοσύνης τουλάχιστον 50%. Μετά τα 35 έτη ο απαιτούμενος αριθμός αυξάνεται λόγω της ελαττωμένης ποιότητας, οπότε η γυναίκα θα χρειαστεί ενδεχομένως δύο ή και τρεις ωοληψίες για να συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό.

Πώς επιλέγω τη Μονάδα Εξωσωματικής για να καταψύξω τα ωάριά μου;

To βασικό κριτήριο επιλογής για κάθε ιατρική υπηρεσία είναι η επιστημονική εμπειρία και η ασφάλεια που παρέχεται σε μια Ιατρική Μονάδα, όπως το Νοσοκομείο ή η Μονάδα Εξωσωματικής. Ειδικά για την κατάψυξη ωαρίων και την Εξωσωματική Γονιμοποίηση στο σύνολό της, ο εξοπλισμός του Εργαστηρίου και η εμπειρία των εμβρυολόγων είναι το κλειδί της επιτυχίας. Η Μονάδα ΥΓΕΙΑ IVF Εμβρυογένεσις αποτελεί Κέντρο Αναφοράς για όλες τις μεθόδους Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής με την ασφάλεια και την εγγύηση του Ομίλου Hellenic Healthcare, του μεγαλύτερου ομίλου παροχής υπηρεσιών υγείας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.