Φονικό με θύμα 45χρονο σημειώθηκε στις Μουριές Κιλκίς, ενώ ως δράστης συνελήφθη 54χρονος ιδιοκτήτης κτηνοτροφικής μονάδας. Σύμφωνα με την Αστυνομία, λίγο μετά τις 10.30 το βράδυ, ο 45χρονος, μαζί με τρία ακόμη άτομα, μεταξύ αυτών κι ένας ανήλικος, μετέβησαν στην κτηνοτροφική μονάδα- άγνωστο προς το παρόν για ποιον λόγο.

Υπό συνθήκες που αποτελούν αντικείμενο έρευνας των αστυνομικών της Ασφάλειας Κιλκίς, ο 54χρονος κτηνοτρόφος (ημεδαπός) έβγαλε την κυνηγετική του καραμπίνα και πυροβόλησε, με συνέπεια να πετύχει τον 45χρονο (με καταγωγή από τη Γεωργία).

Όπως έγινε γνωστό, με τη βοήθεια των υπολοίπων που τον συνόδευαν, ο παθών μεταφέρθηκε σε όχημα και όλοι μαζί αποχώρησαν από το σημείο, με κατεύθυνση προς τον οικισμό των Μουριών.

Λίγο αργότερα, αστυνομικοί εντόπισαν το συγκεκριμένο όχημα και το ακινητοποίησαν, ενώ ο 45χρονος βρέθηκε νεκρός, έχοντας υποκύψει στα τραύματα του.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 54χρονο ιδιοκτήτη της κτηνοτροφικής μονάδα και σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία. Οι έρευνες για τα αίτια και τις ακριβείς συνθήκες του φονικού βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

