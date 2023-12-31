Ρωσία: Τουλάχιστον 20 νεκροί από την επίθεση στην πόλη Μπέλγκοροντ

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 110 τραυματίστηκαν στην πόλη Μπέλγκοροντ της Ρωσίας κατά τη χθεσινή επίθεση που αποδίδεται στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

«Σύμφωνα με επικαιροποιημένη πληροφόρηση, ο αριθμός των νεκρών στο Μπέλγκοροντ έχει ανέλθει σε 20», ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Telegram.

Επικαλούμενη πηγή προσκείμενη στην Ερευνητική Επιτροπή της Ρωσικής Ομοσπονδίας, η εφημερίδα Kommersant μετέδωσε ότι πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν από την περιφέρεια του Χαρκόβου έπληξαν ένα παγοδρόμιο σε κεντρική πλατεία της πόλης Μπέλγκοροντ, σπίτια και ένα εμπορικό κέντρο.

Δεν υπήρξε επίσημη αντίδραση από το Κίεβο. Ωστόσο, σύμφωνα με ανώνυμες πηγές που επικαλείται το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων RBC-Ukraine, οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Μπέλγκοροντ ως απάντηση στο μπαράζ ρωσικών βομβαρδισμών εναντίον ουκρανικών πόλεων την προηγούμενη ημέρα.

Ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Ukrainska Pravda επικαλείται πηγή των ουκρανικών υπηρεσιών ασφαλείας που κατηγορούν τη ρωσική αντιαεροπορική άμυνα για την καταστροφή μη στρατιωτικών υποδομών, κάνοντας λόγο μεταξύ άλλων για «σκόπιμη και σχεδιασμένη προβοκάτσια».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

