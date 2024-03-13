Σοκ στο Χόλιγουντ. Η Ολίβια Μαν σε ανάρτηση της στο Instagram ανακοινώσε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού.
Η ηθοποιός ανήρτησε φωτογραφίες και βίντεο από το κρεβάτι του νοσοκομείου, από τα ραντεβού της με τους γιατρούς, τις εξετάσεις και τις θεραπείες της. Σε ένα βίντεο, η 43χρονη γυναίκα «ραγίζει» στην κάμερα.
Σε επιστολή της η ηθοποιός εξηγεί αναλυτικά την κατάσταση της υγείας της, αλλά και τι πρέπει να κάνουν οι γυναίκες στο πλαίσιο της πρόληψης, ενώ μοιράστηκε αναλυτικά όλη την περιπέτεια της υγείας της. Η Μαν αποκαλύπτει μάλιστα, ότι είχε εξεταστεί προληπτικά για καρκίνο το Φεβρουάριο του 2023, αλλά είχε βρεθεί αρνητική.
Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε: «Διαγνώστηκα με καρκίνο του μαστού. Ελπίζω ότι με το να το μοιραστώ αυτό, θα βοηθήσω άλλους να βρουν παρηγοριά, έμπνευση και υποστήριξη στο δικό τους ταξίδι».
