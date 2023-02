Mακελειό σε πανεπιστημιούπολη στο Μίσιγκαν: Τρεις νεκροί από πυρά αγνώστου που αυτοκτόνησε - Βίντεο

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν όταν ένοπλος άνοιξε πυρ μέσα στην πανεπιστημιούπολη στο Ιστ Λάνσινγκ, ανακοίνωσε η αστυνομία, ισχυρή δύναμη της οποίας έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για να να βρει τον δράστη, που θεωρεί πως έδρασε μόνος και ανακοίνωσε αργότερα πως κατά τα φαινόμενα αυτοκτόνησε.

Ο Κρις Ρόζμαν, υπηρεσιακός υπαρχηγός της πανεπιστημιακής αστυνομίας στο MSU, δήλωσε πως ο δράστης άνοιξε πυρ σε δύο τοποθεσίες, στο κτίριο Μπέρκι Χολ και στο κτίριο Michigan State University Union.

Η αστυνομία, η οποία κινητοποιήθηκε όταν ενημερώθηκε για το επεισόδιο, που άρχισε να εκτυλίσσεται χθες βράδυ περί τις 20:00 (τοπική ώρα· περί τις 04:00 ώρα Ελλάδας), βρήκε θύματα και στις δύο τοποθεσίες, πρόσθεσε ο κ. Ρόζμαν.

Διευκρίνισε πως τουλάχιστον πέντε θύματα διακομίστηκαν σε νοσοκομείο και ότι η ζωή κάποιων διατρέχει κίνδυνο. Η αστυνομία του MSU τόνισε αργότερα μέσω Twitter πως έχουν επιβεβαιωθεί τρεις θάνατοι, πέρα από τους τραυματίες.

Ώρες αφότου άρχισαν οι πυροβολισμοί, οι αστυνομικοί σάρωναν ακόμα την πανεπιστημιούπολη, για να εξακριβώσει εάν υπάρχουν κι άλλα θύματα και για να βρει τον δράστη.

Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα στιγμιότυπα από βίντεο που τον εικονίζουν. Στα στιγμιότυπα διακρίνεται μαύρος άνδρας που φοράει καπέλο, μάσκα, τζιν πανωφόρι και κόκκινα αθλητικά παπούτσια.

Σχεδόν μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα (στις 07:28 ώρα Ελλάδας), ενημέρωσε μέσω Twitter πως ο δράστης εντοπίστηκε νεκρός και ότι κατά τα φαινόμενα αυτοκτόνησε. Βρίσκεται σε εξέλιξη η προσπάθεια να εξακριβωθούν τα στοιχεία του.

Η αστυνομία είχε καλέσει νωρίτερα τους φοιτητές, το προσωπικό του MSU και τους περίοικους να βρουν «καταφύγιο εκεί όπου βρίσκονται» καθώς άρχιζε την καταδίωξη του υπόπτου στο Ιστ Λάνσινγκ, περίπου 145 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Ντιτρόιτ, σε μικρή απόσταση από τη Λάνσινγκ, την πρωτεύουσα της πολιτείας Μίσιγκαν.

Σύμφωνα με τον υπηρεσιακό υπαρχηγό της πανεπιστημιακής αστυνομίας Ρόζμαν, ο ύποπτος κινείτο με τα πόδια.

Michigan State University shooting - Police confirm the suspect was located off-campus and is now dead of a self-inflicted gunshot wound. pic.twitter.com/ewjStjGeZ5