Αλγερία: Τρεις νεκροί από συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου

Στρατιωτικό ελικόπτερο συνετρίβη το βράδυ της Τετάρτης στην επαρχία Ελ Μενία της Αλγερίας, παρασύροντας στον θάνατο τα τρία μέλη του πληρώματος, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Άμυνας της χώρας.

Το ρωσικής κατασκευής ελικόπτερο Mi-171 εκτελούσε νυχτερινή εκπαιδευτική πτήση όταν σημειώθηκε το δυστύχημα. Στην ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας διευκρινίζεται ότι στο μοιραίο ελικόπτερο επέβαιναν ένας σμήναρχος, ένας αντισμήναρχος και ένας σμηνίας της αλγερινής Πολεμικής Αεροπορίας.

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των αλγερινών ενόπλων δυνάμεων Σαΐντ Σενγκρίχα διέταξε έρευνα για να διαλευκανθούν τα αίτια του δυστυχήματος.

Η προηγούμενη συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου στην Αλγερία είχε σημειωθεί τον Ιανουάριο του 2023. Τότε τρεις αξιωματικοί βρήκαν τον θάνατο από πτώση ελικοπτέρου, ίδιου τύπου, 200 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Αλγερίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

