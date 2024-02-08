Ενισχύθηκαν τα μέτρα ασφαλείας στην ισραηλινή πρεσβεία στη Χάγη

Η Ολλανδία ενίσχυσε σήμερα τα μέτρα ασφαλείας στην πρεσβεία του Ισραήλ στη Χάγη, έπειτα από μια απειλή "που πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη", ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πόλης Γιαν φαν Ζάνεν, επιβεβαιώνοντας προηγούμενες αναφορές σε ολλανδικά ΜΜΕ.

Ο Φαν Ζάνεν δεν είπε για πόσο χρονικό διάστημα αυτά τα μέτρα θα παραμείνουν σε ισχύ.

Το ολλανδικό πρακτορείο ειδήσεων ANP πρόσθεσε πως η πρεσβεία έχει αποκλειστεί.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters μεταδίδει πως η ισραηλινή πρεσβεία δεν έχει σχολιάσει σχετικά.

Τον περασμένο μήνα, ένα αντικείμενο, που πιστευόταν πως ήταν εκρηκτικός μηχανισμός, βρέθηκε έξω από την ισραηλινή πρεσβεία στη Σουηδία. Το θέμα ερευνάται ως ύποπτο τρομοκρατική ενέργεια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

