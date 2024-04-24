«Πόλεμος» για τον πόλεμο στα αμερικανικά πανεπιστήμια

Της Αθηνάς Παπακώστα

Οι διαμαρτυρίες για τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας λαμβάνουν μορφή χιονοστιβάδας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Η αρχή έγινε στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια στη Νέα Υόρκη. Φοιτητές έστησαν σκηνές στο γρασίδι στο κεντρικό προαύλιο χώρο της πανεπιστημιούπολης όπου και παρέμεναν διαμαρτυρόμενοι υπέρ του παλαιστινιακού λαού, απαιτώντας, παράλληλα, από το πανεπιστήμιο να πάρει αποστάσεις από εταιρείες που πωλούν όπλα στο Ισραήλ.

Όταν ζητήθηκε από τους φοιτητές να απομακρυνθούν, εκείνοι αρνήθηκαν, με αποτέλεσμα, έπειτα από κλήση της προέδρου του πανεπιστημίου, Νέματ Μινούς Σαφίκ, να παρέμβει η αστυνομία και να συλληφθούν περισσότεροι από 100 φοιτητές σε λίγες ώρες.

Οι εικόνες θύμισαν τις ημέρες του πολέμου στο Βιετνάμ όταν το 1968 εκατοντάδες φοιτητές του πανεπιστημίου είχαν αποκλείσει το Κολούμπια με τις αστυνομικές Αρχές να πραγματοποιούν έφοδο και να συλλαμβάνουν 700. Από τα επεισόδια αυτά, 56 χρόνια πριν, είχαν τραυματιστεί 100 φοιτητές και 15 αστυνομικοί.

Χθες, Δευτέρα, ανακοινώθηκε ότι τα μαθήματα δεν θα γίνονται δια ζώσης ενώ, οι διαμαρτυρίες συνεχίζονται. Αυτή τη φορά στο πλευρό των φοιτητών προστέθηκαν και ορισμένοι καθηγητές, οι οποίοι ένωσαν τη φωνή τους μαζί τους, καταδικάζοντας, ταυτόχρονα, τους χειρισμούς της Σαφίκ καλώντας την σε παραίτηση.

Όσα εκτυλίσσονται στο Κολούμπια στάθηκαν αρκετά προκειμένου να πυροδοτηθεί ένα κύμα διαμαρτυριών σχεδόν σε ολόκληρη της χώρα.

Τη σκυτάλη πήρε το Γέιλ στο Κονέκτικατ όπου φοιτητές συγκεντρώθηκαν κατά του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας. Αψηφώντας τις προειδοποιήσεις για να διαλυθούν, η αστυνομία της πανεπιστημιούπολης συνέλαβε τουλάχιστον 47.

Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας καταγράφονται και στο NYU, που όπως και το Κολούμπια, βρίσκεται στη Νέα Υόρκη με περισσότερους από 130 φοιτητές αλλά και καθηγητές να συλλαμβάνονται. Την ίδια στιγμή, συγκεντρώσεις καταγράφονται και στο Μπέρκλεϊ και αλλά στο ΜΙΤ, το οποίο - όπως καταγγέλλουν φοιτητές - δεν έχει καν ζητήσει κατάπαυση του πυρός.

Από την πλευρά του, το Χάρβαρντ έχει κλείσει τις πύλες που οδηγούν στον μεγάλο προαύλιο χώρο του (Harvard Yard) για ολόκληρη την εβδομάδα προκειμένου να αποφύγει να στηθεί και στη δική του πανεπιστημιούπολη μία αυτοσχέδια "κατασκήνωση" διαμαρτυρίας ενώ, παράλληλα, επιτρέπει την είσοδο μονάχα σε όσους έχουν ταυτότητες του πανεπιστημίου.

Την ίδια στιγμή, ορισμένοι Εβραίοι φοιτητές καταγγέλλουν ότι πλέον ο χώρος του πανεπιστημίου για εκείνους δεν φιλόξενος ή ακόμη και ασφαλής, τονίζοντας πως μεγάλο μέρος της κριτικής κατά του Ισραήλ στρέφεται στον αντισημιτισμό.

Κατηγορίες που συμβάλλουν στην αμαύρωση των διαδηλώσεων εξαπέλυσε και η βουλευτής των Δημοκρατικών, Κάθι Μάνινγκ, η οποία ανέφερε ότι κατά την επίσκεψή της στο Κολούμπια είδε διαδηλωτές να ζητούν την εξάλειψη του Ισραήλ.

Από την πλευρά τους, οι φοιτητές που συμμετέχουν στις διαμαρτυρίες στο Κολούμπια και την οργάνωση «Δικαιοσύνη για την Παλαιστίνη» – ανάμεσα σε αυτούς και Εβραίοι φοιτητές – αρνούνται τις κατηγορίες πως οι κινητοποιήσεις τους είναι αντισημιτικές κατηγορώντας για τα όποια περιστατικά μεμονωμένα πρόσωπα και επιμένουν πως διαδηλώνουν ειρηνικά και τρόπο συμπεριληπτικό απορρίπτοντας κάθε μορφή μίσους και φανατισμού.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τα γεγονότα στα πανεπιστήμια τη Δευτέρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν τόνισε ότι καταδικάζει «τις αντισημιτικές διαδηλώσεις», καθώς και «όσους δεν καταλαβαίνουν τι συμβαίνει με τους Παλαιστινίους».

Από την έναρξη του πολέμου Ισραήλ – Χαμάς τα αμερικανικά πανεπιστήμια πιέζονται σε ό,τι αφορά στη χρηματοδότησή τους από ιδιώτες και ομοσπονδιακές αρχές εγείροντας ερωτήματα σχετικά με την ανεξαρτησία τους. Ήδη, κατά τη διάρκεια του χειμώνα, παραιτήθηκαν η πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια αλλά και η πρόεδρος του Χάρβαρντ. Κόκκινο πανί οι συγκεντρώσεις, τα συνθήματα κατά του πολέμου, η ασφάλεια της πανεπιστημιούπολης και μεγάλο ζητούμενο τα όρια της ελευθερίας του λόγου και η προστασία των φοιτητών που αισθάνονταν ότι απειλούνται.

Σήμερα, το κίνημα στα αμερικανικά πανεπιστήμια φουντώνει περαιτέρω με τους Τάιμς της Νέας Υόρκης να σημειώνουν πως σε λίγες ημέρες τα μαθήματα και οι εξετάσεις ολοκληρώνονται και θα δώσουν σκυτάλη στις τελετές αποφοίτησης οι οποίες, πιθανότατα, θα μετατραπούν σε νέες, ακόμη μεγαλύτερες, συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας.

