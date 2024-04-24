ΗΠΑ: Συντριβή αεροσκάφους μεταφοράς φορτίου με δυο επιβαίνοντες

Αεροσκάφος κάργκο με διμελές πλήρωμα συνετρίβη χθες Τρίτη στην Αλάσκα και οι χειριστές του θεωρείται πως έχασαν τη ζωή τους, ανακοίνωσαν οι αρχές των ΗΠΑ.

Η συντριβή του αεροσκάφους έγινε το πρωί, περί τις 10:00 (τοπική ώρα), κοντά στο αεροδρόμιο της Φέρμπανκς, πόλης στο κεντρικό τμήμα της πολιτείας αυτής, στο βορειοδυτικό άκρο της αμερικανικής ηπείρου, εξήγησε η αστυνομία της Αλάσκας σε ανακοίνωσή της.

Στο αεροσκάφος «επέβαιναν δυο άνθρωποι» όταν κατέπεσε «στον ποταμό Τανάνα» προτού συμπληρωθούν δέκα λεπτά από την απογείωσή του, διευκρίνισε.

«Το αεροπλάνο συνετρίβη σε απότομο λόφο στην όχθη του ποταμού και πήρε φωτιά. Δεν εντοπίστηκε ουδείς επιζών», τόνισε η αστυνομία.

Φωτογραφία από τον τόπο της συντριβής που δημοσιοποίησαν οι αρχές εικονίζει βλάστηση στις φλόγες στην όχθη ποταμού καλυμμένου από πάγο, εν μέσω των οποίων βρίσκονται συντρίμμια του αεροσκάφους, που είναι εξαιρετικά δυσδιάκριτα.

Το αεροπλάνο ήταν τύπου Douglas DC-4. Το τετρακινητήριο ελικοφόρο αεροσκάφος, που κατασκευάστηκε αρχικά ως μεταγωγικό του αμερικανικού στρατού κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν παράγεται πλέον εδώ και πάνω από τριάντα χρόνια. Τα λιγοστά δείγματα του στους αιθέρες σήμερα χρησιμοποιούνται κυρίως για μεταφορά φορτίων.

Το αεροσκάφος εκτελούσε πτήση μεταφοράς καυσίμου, επιβεβαίωσε το εθνικό συμβούλιο ασφάλειας των μεταφορών (NTSB). Η συγκεκριμένη ομοσπονδιακή υπηρεσία θα ηγηθεί της έρευνας για το δυστύχημα που έχει αρχίσει να διενεργείται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

