ΗΠΑ: Εντός της ημέρας συνομιλία Μπάιντεν - Νετανιάχου

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν θα μιλήσει σήμερα με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσαν δύο αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου σε αυτό που θα είναι η πρώτη τους συνομιλία μετά τη δήλωση του Μπάιντεν ότι η στρατιωτική απάντηση του Ισραήλ στη Γάζα είναι "υπερβολική".

Ο Μπάιντεν, ο οποίος βρίσκεται για το Σαββατοκύριακο στο σπίτι του στο Γουίλμινγκτον, στο Ντέλαγουερ, είναι προγραμματισμένο να μιλήσει με τον Νετανιάχου σήμερα το πρωί (τοπική ώρα), δήλωσε ο ένας αξιωματούχος.

Ο Νετανιάχου μιλώντας νωρίτερα σήμερα στην εκπομπή "Fox News Sunday" είπε ότι δεν έχει συνομιλήσει με τον Μπάιντεν μετά το σχόλιο του προέδρου των ΗΠΑ την Πέμπτη, για "υπερβολική" στρατιωτική απάντηση στη Γάζα, και ότι δεν ξέρει τί εννοούσε με αυτό ο Αμερικανός ηγέτης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

