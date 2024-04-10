Αμερικανός καταδικασμένος στην εσχάτη των ποινών για τις δολοφονίες το 2006 εξαδέλφης του και του συζύγου της εκτελέστηκε χθες Τρίτη στο Μιζούρι, πολιτεία των κεντρικών ΗΠΑ, παρά τις εκκλήσεις από διάφορες πλευρές να επιδειχθεί επιείκεια και να μετατραπεί η ποινή.

Ο Μπράιαν Ντόρσι, 52 ετών, εκτελέστηκε με τη χρήση ενέσιμου θανατηφόρου διαλύματος. Ο θάνατός του διαπιστώθηκε στις 18:11 (τοπική ώρα· 02:11 ώρα Ελλάδας).

Πρόκειται για την πρώτη εκτέλεση φέτος στο Μιζούρι και την πέμπτη στις ΗΠΑ, έπειτα από εκείνη που αναβλήθηκε in extremis την 28η Φεβρουαρίου στην πολιτεία Άινταχο (βορειοδυτικά), καθώς δεν μπόρεσε να γίνει η χορήγηση του θανατηφόρου διαλύματος εντός της προβλεπόμενης από τη νομοθεσία χρονικής προθεσμίας.

Ο Μπράιαν Ντόρσι είχε ομολογήσει την ενοχή του στην υπόθεση των φόνων με πυροβόλο όπλο ενώ βρίσκονταν στο κρεβάτι τους την 23η Δεκεμβρίου 2006 της εξαδέλφης του και του συζύγου της.

Το ζευγάρι, η Σάρα και ο Μπεν Μπόνι, τον φιλοξενούσαν για μια νύχτα στο σπίτι τους, όπου τον πήγαν αφού εισέβαλαν στο δικό του σπίτι δυο διακινητές ναρκωτικών για να απαιτήσουν χρήματα, ανέφεραν δικόγραφα. Η μικρή κόρη του ζευγαριού, 4 ετών, βρέθηκε σώα.

Στην ύστατη προσφυγή τους στο ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο, με την οποία ζήτησαν να ανασταλεί η εκτέλεσή του και να αναθεωρηθεί η ποινή, οι συνήγοροι υπεράσπισης υπογράμμισαν πως επρόκειτο για «σπάνια υπόθεση στην οποία πρόσωπο εν αναμονή της άμεσα επικείμενης εκτέλεσής του μεταμελήθηκε πλήρως», καθώς και ότι διέπραξε τους φόνους εξαιτίας «ψύχωσης που του προκάλεσαν ναρκωτικά» που είχε πάρει.

Επισήμαναν ακόμη αίτηση υπογραμμένη από 70 και πλέον φύλακες του σωφρονιστικού καταστήματος όπου κρατείτο, οι οποίοι κάλεσαν να μετατραπεί η ποινή του υποδειγματικού, κατ’ αυτούς, έγκλειστου σε ισόβια κάθειρξη. Πρώην πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Μιζούρι, όπως και πέντε από τους ενόρκους στη δίκη του, αιτήθηκαν επίσης επιείκεια στην υπόθεση του Μπράιαν Ντόρσι. Μάταια.

Συνολικά, πέρυσι στις ΗΠΑ έγιναν 24 εκτελέσεις, όλες με τη χρήση ενέσιμων θανατηφόρων χημικών διαλυμάτων.

Η ποινή του θανάτου έχει εγκαταλειφθεί σε 23 από τις 50 αμερικανικές πολιτείες. Άλλες έξι (Αριζόνα, Καλιφόρνια, Οχάιο, Όρεγκον, Πενσιλβάνια, Τενεσί) εφαρμόζουν μορατόριουμ στις εκτελέσεις, με αποφάσεις των κυβερνητών τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.