Η Ιρλανδία ετοιμάζεται να αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης

Η κυβέρνηση της Ιρλανδίας ετοιμάζεται να αναγνωρίσει εντός εβδομάδων το κράτος της Παλαιστίνης, δήλωσε χθες Τρίτη στο Δουβλίνο ο επικεφαλής της ιρλανδικής διπλωματίας Μίχαλ Μάρτιν.

Είπε πως πρόθεσή του είναι να υποβάλει στην κυβέρνηση επίσημη πρόταση για την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους όταν οι «ευρύτερες διεθνείς συζητήσεις» ολοκληρωθούν.

«Μην αμφιβάλλετε ότι η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους θα γίνει», τόνισε κατά τη διάρκεια ομιλίας του ενώπιον του ιρλανδικού κοινοβουλίου.

Το να καθυστερεί η αναγνώριση δεν «αξιόπιστη» επιλογή, ούτε «μπορούμε να το υπερασπιζόμαστε πλέον», πρόσθεσε.

Ο κ. Μάρτιν δήλωσε εξάλλου στον ιρλανδικό ειδησεογραφικό ιστότοπο The Journal πως η επίσημη πρόταση θα υποβληθεί «εντός των προσεχών εβδομάδων».

Εξήγησε πως συζήτησε την αναγνώριση με άλλες χώρες που ενεπλάκησαν σε ειρηνευτικές πρωτοβουλίες τους τελευταίους έξι μήνες.

Τον Μάρτιο, η Ισπανία, η Ιρλανδία, η Σλοβακία και η Μάλτα έκαναν σαφές με κοινή ανακοίνωσή τους πως ετοιμάζονται να αναγνωρίσουν το κράτος της Παλαιστίνης.

Η Ιρλανδία έλεγε για πολύ καιρό πως δεν θα εναντιωνόταν καταρχήν στην επίσημη αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους αν αυτό συνέβαλε στην ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή.

Ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας όμως επανέφερε το ζήτημα στο επίκεντρο της προσοχής.

Η συνεχιζόμενη σύρραξη ξέσπασε την 7η Οκτωβρίου, όταν ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς εξαπέλυσε με ορμητήριο τη Λωρίδα της Γάζας έφοδο άνευ προηγουμένου σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 1.170 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένο σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Σε αντίποινα, η ισραηλινή πολιτικοστρατιωτική ηγεσία ορκίστηκε να «αφανίσει» το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα που χαρακτηρίζει, όπως και οι ΗΠΑ και η ΕΕ, «τρομοκρατική» οργάνωση, και στη στρατιωτική επιχείρηση που διεξάγει έχουν χάσει τη ζωή τους ως τώρα τουλάχιστον 33.360 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

«Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι έχουν διαπραχθεί εγκλήματα πολέμου» και «καταδικάζω κατηγορηματικά τον συνεχιζόμενο βομβαρδισμό του πληθυσμού της Γάζας», είπε ακόμη ο κ. Μάρτιν.

Η αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης θα μπορούσε «να αποτελέσει καταλύτη για να βοηθήσουμε τον κόσμο στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη και για να προχωρήσει αραβική ειρηνευτική πρωτοβουλία», έκρινε ο ιρλανδός ΥΠΕΞ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

