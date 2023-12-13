Η συμφωνία που επιτεύχθηκε στην COP28 του Ντουμπάι, η οποία για πρώτη φορά καλεί να εγκαταλειφθούν σταδιακά τα ορυκτά καύσιμα, είναι μια "ιστορική καμπή", δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν.
«Μένει πολλή δουλειά να γίνει προκειμένου ο στόχος (μιας περιορισμένης υπερθέρμανσης) στον 1,5 βαθμό να επιτευχθεί, αλλά το σημερινό αποτέλεσμα μας φέρνει ένα μεγάλο βήμα πιο κοντά», δηλώνει σε ανακοίνωση.
Ο Δημοκρατικός πρόεδρος, 81 ετών, τονίζει ότι έχει ξεκινήσει από την πλευρά του τη "μεγαλύτερη επένδυση στον κόσμο" κατά της κλιματικής αλλαγής, μέσω ενός μεγάλου νόμου για την ενεργειακή μετάβαση.
Ο Μπάιντεν, ο οποίος παράλληλα εργάζεται και για να μειωθεί η τιμή της βενζίνης στις ΗΠΑ, επαναλαμβάνει στην ανακοίνωσή του ότι η κλιματική αλλαγή είναι "υπαρξιακή απειλή".
«Όπως έκανε πάντα η Αμερική, θα μετατρέψουμε την κρίση σε ευκαιρίες», επισημαίνει.
Ο Μπάιντεν, ο οποίος θα διεκδικήσει του χρόνου μια δεύτερη προεδρική θητεία, δέχεται συχνά επιθέσεις από τους Ρεπουμπλικάνους -- εκ των οποίων ορισμένοι αμφισβητούν ανοιχτά την κλιματική αλλαγή -- για την πολιτική της ενεργειακής μετάβασης.
Οι ΗΠΑ είναι σήμερα η δεύτερη χώρα με τις περισσότερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, πίσω από την Κίνα. Ωστόσο, υπολογίζοντας τις εκπομπές που έχουν συσσωρευθεί από το 1850, παραμένουν στην πρώτη θέση.
