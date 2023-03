Διάσημες γυναίκες «μακελάρισσες» στην ιστορία των ΗΠΑ

Η 28χρονη διεμφυλική Όντρεϊ Χέιλ, που σκόρπισε χθες τον θάνατο σε δημοτικό σχολείο του Νάσβιλ – στο οποίο κάποτε ήταν και η ίδια μαθήτρια – είναι μόλις η πέμπτη γυναικά μαζική δολοφόνος (mass shooter) στην ιστορία των ΗΠΑ.

Yesterday, every single grifter rushed to say the Nashville shooter was male-to-female trans (AKA a man).



Wrong. She was biologically female: born Audrey Elizabeth Hale.



Turns out women do bad stuff, too. pic.twitter.com/ExrhV3i6bm