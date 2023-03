ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε σχολείο στο Τενεσί - Τουλάχιστον πέντε νεκροί, ανάμεσά τους και ο δράστης

Τρία παιδιά και δύο ενήλικες σκοτώθηκαν από τα πυρά ενόπλου σε ιδιωτικό σχολείο στο Νάσβιλ της πολιτείας Τενεσί, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα νοσοκομειακές πηγές.

Ήταν 10:13 (τοπική ώρα) όταν η αστυνομία σήμανε συναγερμό στο Covenant School ύστερα από αναφορές για πυροβολισμούς. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν την περιοχή και ζήτησαν από τους γονείς που έσπευσαν στο σημείο αγωνιώντας για την τύχη των παιδιών τους, να παραμείνουν σε απόσταση ασφαλείας.

🚨 #BREAKING : 3 dead, multiple injured, after a gunman opened fire at the Covenant School in #Nashville , Tennessee pic.twitter.com/Rs6H2nkp5z

Ο ένοπλος βρέθηκε αντιμέτωπος με αστυνομικούς και «είναι νεκρός», ανακοίνωσε αργότερα η αστυνομία, χωρίς να διευκρινίσει αν έπεσε νεκρός από πυρά αστυνομικών ή αν αυτοκτόνησε.

An active shooter event has taken place at Covenant School, Covenant Presbyterian Church, on Burton Hills Dr. The shooter was engaged by MNPD and is dead. Student reunification with parents is at Woodmont Baptist Church, 2100 Woodmont Blvd. pic.twitter.com/vO8p9cj3vx