Σφαγή στο σχολείο του Νάσβιλ: Η στιγμή της εξουδετέρωσης της ένοπλης 28χρονης - Δείτε βίντεο από κάμερα αστυνομικού

Η αστυνομία του Νάσβιλ έδωσε στη δημοσιότητα πλάνα από κάμερα σώματος αστυνομικού, την ώρα που εισβάλουν στο ιδιωτικό, χριστιανικό δημοτικό σχολείο «The Covenant School» και εξουδετερώνουν την 28χρονη ένοπλη που σκότωσε χθες τρία 9χρονα παιδιά και άλλους τρεις ενήλικες, πριν πέσει νεκρή από τα πυρά των αστυνομικών.

Δείτε το νέο βίντεο ντοκουμέντο από την επιχείρηση των αστυνομικών:

Cops release six minutes of bodycam footage from Nashville school shooting https://t.co/HakTaAOPyq pic.twitter.com/4Cz1pjmLwH