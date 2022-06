Διαδηλωτές έξω από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ μετά την κατάργηση του δικαιώματος στην άμβλωση - Φωτό

Διαδηλωτές υπέρ, αλλά και κατά της άμβλωσης, έχουν συγκεντρωθεί αυτή των ώρα έξω από το Ανώτατο Δικαστήριο μετά την απόφαση των δικαστών να ανατρέψει την ιστορική συνταγματική απόφαση (Ρόου εναντίον Γουέιντ), κρίνοντας ότι δεν υπάρχει πλέον ομοσπονδιακό συνταγματικό δικαίωμα στην άμβλωση.



Στην περιοχή υπάρχουν αστυνομικές δυνάμεις για να αποτραπούν τυχόν επεισόδια μεταξύ των δύο πλευρών. Από τη μια πλευρά υπάρχουν διαδηλώτριες με πλακάτ που αναγράφουν "Η άμβλωση είναι φόνος", ενώ οι διαδηλώτριες υπέρ του δικαιώματος των αμβλώσεων κρατάνε πλακάτ που γράφουν "πολίτης 2ης κατηγορίας". Πολλές από τις διαδηλώτριες κλαίνε.

Πρόκειται για την πιο σημαντική απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου εδώ και δεκαετίες, η οποία θα αλλάξει το τοπίο όσον αφορά την υγεία εκατομμυρίων γυναικών στην Αμερική. Το Δικαστήριο, με πλειοψηφία 6-3, επικύρωσε έναν νόμο της πολιτείας του Μισισιπή που υποστηρίζεται από τους Ρεπουμπλικάνους και απαγορεύει τις αμβλώσεις μετά από περίοδο 15 εβδομάδων. Η ψηφοφορία για την ανατροπή του Ρόου ήταν 5-4, με τον ανώτατο δικαστή Τζον Ρόμπερτς να διαφοροποιείται, λέγοντας ότι θα είχε υποστηρίξει τον νόμο του Μισισιπή, αλλά δεν θα είχε κάνει το πρόσθετο βήμα της εξάλειψης του προηγούμενου νόμου.

