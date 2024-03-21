ΗΠΑ: Δεν έχει αποφασιστεί εάν οι ένοπλες δυνάμεις θα εμπλακούν στην απομάκρυνση Αμερικανών από την Αϊτή

Εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας δήλωσε χθες Τετάρτη πως δεν έχουν ληφθεί ακόμη αποφάσεις για το εάν θα εμπλακούν οι ένοπλες δυνάμεις στην εσπευσμένη απομάκρυνση υπηκόων των ΗΠΑ από την Αϊτή, όπου η πολυδιάστατη κρίση —ασφαλείας, πολιτική, ανθρωπιστική— κλιμακώθηκε τις τελευταίες εβδομάδες.

Ο εκπρόσωπος του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας του Λευκού Οίκου, ο Τζον Κέρμπι, ενημερώνοντας δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια πτήσης του προεδρικού αεροσκάφους από το Φοίνιξ στο Ντάλας, σημείωσε πως «δεν έχουμε λάβει ως αυτή τη στιγμή αποφάσεις για οποιαδήποτε στρατιωτική υποστήριξη» στην απομάκρυνση Αμερικανών από τη χώρα της Καραϊβικής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

