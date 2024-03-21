ΟΗΕ για Σουδάν: «Μια από τις χειρότερες ανθρωπιστικές καταστροφές» στην πρόσφατη ιστορία

Το Σουδάν, όπου πλέον επικρέμαται η απειλή μαζικού λιμού έπειτα από σχεδόν έναν χρόνο πολέμου, υφίσταται «μια από τις χειρότερες ανθρωπιστικές καταστροφές» της σύγχρονης ιστορίας, προειδοποίησε χθες Τετάρτη υψηλόβαθμη αξιωματούχος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, επικρίνοντας την απραξία της διεθνούς κοινότητας.

«Απ’ όλες τις απόψεις, το εύρος των ανθρωπιστικών αναγκών, τον αριθμό των ανθρώπων που έχουν εκτοπιστεί βίαια κι απειλούνται από την πείνα, το Σουδάν είναι μια από τις χειρότερες ανθρωπιστικές καταστροφές στην πρόσφατη ιστορία», δήλωσε απευθυνόμενη στο Συμβούλιο Ασφαλείας η Έντεμ Γουοσόρνου, η οποία αντιπροσώπευσε τον επικεφαλής του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA), τον Μάρτιν Γκρίφιθς.

«Στο Σουδάν παίζεται ανθρωπιστική παρωδία κάτω από ένα πέπλο διεθνούς αδιαφορίας και απραξίας. Για να το πούμε απλά, έχουμε εγκαταλείψει τον σουδανικό λαό», στηλίτευσε, περιγράφοντας την «απελπισία» του πληθυσμού.

Οι μάχες που μαίνονται από τη 15η Απριλίου 2023 ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις του στρατηγού Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν και στις Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ, παραστρατιωτικοί) του στρατηγού Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο, του πρώην υπ’ αριθμόν δύο της στρατιωτικής χούντας, έχουν στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους κι εκτόπισαν βίαια πάνω από 8 εκατομμύρια άλλους, κατά τον ΟΗΕ.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας κάλεσε στις αρχές Μαρτίου να κηρυχθεί «άμεση» κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια του ραμαζανιού και να υπάρξει ανεμπόδιστη πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια.

Όμως «έκτοτε είμαι υποχρεωμένη να πω με θλίψη ότι δεν υπήρξε καμιά μείζων πρόοδος στο πεδίο», τόνισε η Έντεμ Γουοσόρνου.

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν παράλληλα ότι θα διαθέσουν 47 εκατομμύρια δολάρια για να προσφερθεί ανθρωπιστική βοήθεια.

Τα κεφάλαια αυτά θα κατευθυνθούν σε χώρες που γειτονεύουν με το Σουδάν, ανάμεσά τους το Τσαντ και το Νότιο Σουδάν, για να τις βοηθήσουν στη φιλοξενία των σουδανών προσφύγων, διευκρίνισε η αμερικανίδα διπλωμάτισσα Τζουλιέτα Βαλς Νόις κατά τη διάρκεια συνάντησής της με τον πρωθυπουργό του Τσαντ.

Συνολικά, σχεδόν 18 εκατ. Σουδανοί είναι αντιμέτωποι με οξεία διατροφική ανασφάλεια (φάση 3 και υψηλότερες της πεντάβαθμης διεθνούς κλίμακας IPC), αριθμός-τραγικό ρεκόρ, ειδικά κατά την περίοδο της συγκομιδής, υψηλότερος κατά 10 εκατ. από εκείνον που καταγραφόταν την αντίστοιχη περίοδο της περασμένης χρονιάς. Και 730.000 παιδιά υποφέρουν από οξύ υποσιτισμό.

Σε σημείωμά του που περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου και διανεμήθηκε στα κράτη μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας την περασμένη εβδομάδα, ο Μάρτιν Γκρίφιθς υπογράμμιζε πως 5 εκατομμύρια Σουδανοί διατρέχουν κίνδυνο να ολισθήσουν σε κατάσταση «καταστροφικής διατροφικής ανασφάλειας τους προσεχείς μήνες».

«Αν θέλουμε να αποτρέψουμε» τον κίνδυνο να ξεσπάσει στο Σουδάν «η χειρότερη επισιτιστική κρίση στον κόσμο» τότε «είναι επείγουσες και απόλυτα απαραίτητες συντονισμένες προσπάθειες», επέμεινε χθες ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος (ΠΕΠ) Καρλ Σκάου, υπογραμμίζοντας πως υπάρχει «υψηλός κίνδυνος» πολλοί Σουδανοί να βρεθούν στη φάση 5 της κλίμακας IPC (λιμός) τον Μάιο.

Ο υποσιτισμός «ήδη στοιχίζει τη ζωή σε παιδιά», τόνισε η Έντεμ Γουοσόρνου.

Και «εταίροι μας εκτιμούν πως μέσα στις επόμενες εβδομάδες και τους επόμενους μήνες, κάπου 222.000 παιδιά μπορεί να πεθάνουν από υποσιτισμό», επέμεινε, υπογραμμίζοντας επίσης τον κίνδυνο εξασθενημένα παιδιά να πεθάνουν από ασθένειες που θα μπορούσαν να είχαν προληφθεί ή αντιμετωπιστεί, καθώς το 70% των δομών υγείας της χώρας δεν λειτουργεί πλέον.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

