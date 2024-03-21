Την αποφυγή του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών στο δημόσιο νοσοκομείο της πόλης του συστήνει ένας δήμαρχος στη Γαλλία, επισημαίνοντας ότι ασθενείς πεθαίνουν επειδή δεν δέχονται την απαιτούμενη φροντίδα.

Σε e-mail προς τις υγειονομικές αρχές, το οποίο εστάλη την 7η Μαρτίου και αποκαλύφθηκε πρόσφατα στον γαλλικό Τύπο, ο Ζιλ Αβερούς, δήμαρχος του Σατορού, υπογραμμίζει ότι δεν έχει προηγούμενο η κατάρρευση της δημόσιας νοσοκομειακής περίθαλψης.

«Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να καταγράφουμε ανθρώπους που πεθαίνουν επειδή δεν έγινε σωστή διάγνωση ή δεν δέχθηκαν την κατάλληλη φροντίδα», υπογράμμισε αγανακτισμένος ο 50χρονος δήμαρχος του Σατορού.

Δεν δίστασε μάλιστα να συστήσει στους δημότες να αποφεύγουν το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών στο δημόσιο νοσοκομείο της πόλης τους, προτιμώντας να μεταβούν σε εκείνο της πόλης Ισουντάν (που απέχει περίπου 30 λεπτά με το αυτοκίνητο) ή στη Λιμόζ (1 ώρα και 10 λεπτά, αντιστοίχως), όπως μεταδίδει η εφημερίδα La Nouvelle République.

Η περιφερειακή διεύθυνση Δημόσιας Υγείας (ARS) αντέδρασε επικαλούμενη οργανωτικά προβλήματα όπως «δυσκολίες στην πρόσληψη προσωπικού» εξαιτίας «ελάχιστα ελκυστικής περιοχής για τους επαγγελματίες υγείας», καθώς και ελλείψεις του εθνικού συστήματος υγείας.

Η γενική διευθύντρια Κλαρά ντε Μπορ τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) πως δεν μπορούμε να περιμένουμε από ένα νοσοκομείο να αντισταθμίσει τις δυσλειτουργίες του εθνικού συστήματος υγείας. Αναφέρθηκε επίσης σε κοινωνικά προβλήματα που επιδεινώνουν τις αντοχές νοσοκομείων, όπως περιπτώσεις ηλικιωμένων που «τους στέλνουν στο νοσοκομείο επειδή βρίσκονται στο τέλος της ζωή τους».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

