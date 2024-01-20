Το Ισραήλ συνεχίζει σήμερα τις επιχειρήσεις που επικεντρώνονται στον νότιο τομέα της Λωρίδας της Γάζας, περιοχής όπου η ανθρωπιστική κρίση εντείνεται, με φόντο την ασυμφωνία ανάμεσα στην ισραηλινή κυβέρνηση και τον κυριότερο σύμμαχό της σε διεθνές επίπεδο, τις ΗΠΑ, όσον αφορά την μελλοντική ίδρυση παλαιστινιακού κράτους.

Τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο, οι ισραηλινές δυνάμεις βομβάρδισαν ξανά, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, την περιοχή της Χαν Γιούνις, της μεγαλύτερης πόλης της νότιας Λωρίδας της Γάζας, όπου σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό κρύβονται ηγέτες του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς.

Χθες Παρασκευή, το υπουργείο Υγείας της Χαμάς έκανε λόγο για δεκάδες νεκρούς —περίπου 80— στους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στον θύλακο, συμπεριλαμβανομένης της Χαν Γιούνις, η οποία μετατράπηκε σε επίκεντρο των εχθροπραξιών τις τελευταίες εβδομάδες.

«Σήμερα στη Γάζα σχεδόν τα πάντα έχουν καταστραφεί, ό,τι δεν έχει καταστραφεί έχει υπερπληθυσμό (...) Χρησιμοποιούμε την ελάχιστη δυνατή ποσότητα φαρμάκων για να μη μας λείψουν», κατέθεσε ο Ενρίκο Βαλαπέρτα, ιταλός ειδικός στην πολεμική ιατρική, που επέστρεψε από αποστολή εβδομάδων στη Λωρίδα της Γάζας των Γιατρών Χωρίς Σύνορα (Médecins sans frontières, MSF).

«Απάνθρωπες συνθήκες ζωής»

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) καταγγέλλει τις «απάνθρωπες συνθήκες ζωής» στον μικρό παραθαλάσσιο θύλακο, όπου από τους 2,4 εκατ. κατοίκους λείπουν τα πάντα, συμπεριλαμβανομένων των τηλεπικοινωνιών.

Χθες βράδυ πάντως ο παλαιστινιακός πάροχος PalTel ανακοίνωσε την «προοδευτική αποκατάσταση» των υπηρεσιών τηλεφωνίας και πρόσβασης στο διαδίκτυο, έπειτα από μια εβδομάδα σχεδόν απόλυτης διακοπής, την πιο μακρά από το ξέσπασμα αυτού του πολέμου.

Έναυσμα της σύρραξης ήταν η άνευ προηγουμένου επίθεση του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου, η οποία είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν κάπου 1.140 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένο στις επίσημες ανακοινώσεις των αρχών.

Άλλοι περίπου 250 άνθρωποι απήχθησαν και οδηγήθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας όταν έγινε η επίθεση. Περίπου εκατό αφέθηκαν ελεύθεροι όταν κηρύχθηκε ανακωχή μιας εβδομάδας στα τέλη Νοεμβρίου. Σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, 132 παραμένουν ακόμη στον παλαιστινιακό θύλακο, ωστόσο 28 πιστεύεται πως είναι νεκροί. Χθες ο Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ, κίνημα που πολεμά στο πλάι της Χαμάς, έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο στο οποίο εικονίζεται τραυματισμένος ισραηλινός όμηρος, τονίζοντας πως σκοτώθηκε σε ισραηλινό βομβαρδισμό.

Σε αντίποινα για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, το Ισραήλ ορκίστηκε να «εξαλείψει» το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007 και στις στρατιωτικές επιχειρήσεις του έκτοτε, που συνεχίζονται παρά τις εκκλήσεις του ΟΗΕ και μεγάλου μέρους της διεθνούς κοινότητας να σιγήσουν τα όπλα, έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 24.762 άνθρωποι, στη μεγάλη πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, που κάνει επίσης λόγο για 62.108 τραυματίες.

Μπάιντεν εναντίον Νετανιάχου

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ, βασικός σύμμαχος του Ισραήλ και υποστηρικτής-κλειδί στις στρατιωτικές επιχειρήσεις του εναντίον της Χαμάς, κάλεσε τελευταία επανειλημμένα τον ισραηλινό στρατό να λάβει μέτρα για να μειωθεί ο αριθμός των θυμάτων μεταξύ των αμάχων κι επανέλαβε την υποστήριξή της στην ίδρυση παλαιστινιακού κράτους, ζήτημα για το οποίο διαφωνεί βαθιά με την κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Το Ισραήλ πρέπει να διατηρήσει τον έλεγχο της ασφάλειας στο σύνολο της περιοχής που βρίσκεται δυτικά του Ιορδάνη» ποταμού, αυτό είναι «αναγκαία προϋπόθεση» για οποιαδήποτε «λύση», παρότι«έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την ιδέα της (παλαιστινιακής) εθνικής κυριαρχίας», δήλωνε προχθές Πέμπτη ο κ. Νετανιάχου.

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση πυροδότησε κατακραυγή από πλευράς Παλαιστινίων και παράλληλα ανέδειξε την ασυμφωνία με την Ουάσιγκτον για αυτό το ζήτημα, που βρίσκεται στην καρδιά του πολέμου και των σεναρίων για τη μεταπολεμική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας.

Χθες, μια ημέρα μετά τις επίμαχες δηλώσεις του, ο κ. Νετανιάχου είχε τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, μεταξύ άλλων για το το μέλλον, για τη λύση «δύο κρατών», ισραηλινού και παλαιστινιακού.

Ο αμερικανός πρόεδρος «εξακολουθεί να πιστεύει πάντα στην προοπτική και στην πιθανότητα» της λύσης των δύο κρατών, αν και «αναγνωρίζει πως θα χρειαστεί πολλή δουλειά για να φθάσουμε εκεί», είπε εκπρόσωπος του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας του Λευκού Οίκου, ο Τζον Κέρμπι, έπειτα από τη χθεσινή συνδιάλεξη. Η προηγούμενη συνομιλία των κ.κ. Μπάιντεν/Νετανιάχου είχε γίνει την 23η Δεκεμβρίου.

«Αληθινό χαστούκι»

Παρά την έλλειψη συνεννόησης με την Ουάσιγκτον για το ζήτημα αυτό, το Ισραήλ έδωσε πράσινο φως για να γίνονται παραδόσεις, μέσω του ισραηλινού λιμανιού της Ασντότ, φορτίων αλευριού στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Τζουζέπ Μπορέλ υποστήριξε χθες πως η λύση των δύο κρατών ίσως χρειαστεί να «επιβληθεί από το εξωτερικό», από τη διεθνή κοινότητα, ενώ είπε επίσης πως το Ισραήλ «δημιούργησε» τη Χαμάς για να «εμποδίσει» ακριβώς την ίδρυση κράτους της Παλαιστίνης και «χρηματοδότησε» το παλαιστινιακό ένοπλο ισλαμιστικό κίνημα για να «αποδυναμώσει» την Παλαιστινιακή Αρχή του Μαχμούντ Αμπάς.

Παράλληλα, η συνεχιζόμενη ένοπλη σύρραξη στη Λωρίδα της Γάζας έχει κλιμακώσει τις εντάσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και τον προσκείμενο στο Ιράν «άξονα της αντίστασης», στον οποίο συγκαταλέγονται οργανώσεις όπως η Χαμάς, η λιβανική Χεζμπολά και οι υεμενίτες Χούθι.

Αυτοί οι τελευταίοι ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση εναντίον αμερικανικού δεξαμενόπλοιου που διαχειρίζεται ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία στον Κόλπο του Άντεν, ενέργεια η οποία πυροδότησε νέους αεροπορικούς βομβαρδισμούς των ΗΠΑ, με στόχο, ξανά, πυραύλους κατά πλοίων επιφανείας του κινήματος ανταρτών.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως βομβάρδισε χθες Παρασκευή στον νότιο Λίβανο εγκαταστάσεις της Χεζμπολά, η οποία από την πλευρά της ανέλαβε την ευθύνη για τρεις επιθέσεις στο ισραηλινό έδαφος και διεμήνυσε πως το Ισραήλ θα υποστεί «αληθινό χαστούκι» αν αποφασίσει να «επεκτείνει την επίθεσή του».

