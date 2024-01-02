Σουδάν: Ανοικτές σε κατάπαυση πυρός παραστρατιωτικές Δυνάμεις

Οι παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF) στο Σουδάν δήλωσαν σε ανακοίνωση που υπογράφουν με τον συνασπισμό δυνάμεων της κοινωνίας των πολιτών Taqadum ότι είναι ανοικτές στην άμεση και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός μέσω διαπραγματεύσεων με τον σουδανικό στρατό.

Ο στρατός προσκλήθηκε επίσης να υπογράψει την ίδια δήλωση, δήλωσε ο διοικητής των RSF Μοχάμεντ Χαμντάν Νταγκαλό, προσθέτοντας ότι το έγγραφο θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό ενός πολέμου εννέα και πλέον μηνών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.