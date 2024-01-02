Λογαριασμός
Σουδάν: Ανοικτές στην άμεση κατάπαυση του πυρός μέσω διαπραγματεύσεων οι παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης

Ο στρατός προσκλήθηκε επίσης να υπογράψει την ίδια δήλωση, δήλωσε ο διοικητής των RSF Μοχάμεντ Χαμντάν Νταγκαλό

Σουδάν: Ανοικτές σε κατάπαυση πυρός παραστρατιωτικές Δυνάμεις

Οι παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF) στο Σουδάν δήλωσαν σε ανακοίνωση που υπογράφουν με τον συνασπισμό δυνάμεων της κοινωνίας των πολιτών Taqadum ότι είναι ανοικτές στην άμεση και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός μέσω διαπραγματεύσεων με τον σουδανικό στρατό.

Ο στρατός προσκλήθηκε επίσης να υπογράψει την ίδια δήλωση, δήλωσε ο διοικητής των RSF Μοχάμεντ Χαμντάν Νταγκαλό, προσθέτοντας ότι το έγγραφο θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό ενός πολέμου εννέα και πλέον μηνών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

