Τους 55 φθάνουν οι νεκροί από τον μεγάλο σεισμό μεγέθους 7,6 Ρίχτερ που έπληξε τη δυτική ακτή της Ιαπωνίας τη Δευτέρα σύμφωνα με νέο απολογισμό του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού δικτύου της χώρας NHK. Το ΝΗΚ επικαλείται αξιωματούχους από το νομό Ισικάουα.



Ο σεισμός ταρακούνησε τη χερσόνησο Νότο το απόγευμα της Δευτέρας, με αποτέλεσμα να καταρρεύσουν κτίρια, να ξεσπάσουν πυρκαγιές και να ενεργοποιηθούν ειδοποιήσεις για τσουνάμι μέχρι την ανατολική Ρωσία.



Περισσότερο από 24 ώρες μετά το χτύπημα του σεισμού η πρόσβαση στο βόρειο τμήμα της απομονωμένης χερσονήσου Νότο ήταν περιορισμένη. Ο πρωθυπουργός Φούμιο Κισίντα δήλωσε στους δημοσιογράφους μετά από μια συνάντηση έκτακτης ανάγκης την Τρίτη ότι ένας κατεστραμμένος δρόμος είχε μειώσει την πρόσβαση στην περιοχή.



«Για να εξασφαλίσουμε την πρόσβαση εκεί, πρέπει να κινητοποιήσουμε όλα τα μέσα μεταφοράς, όχι μόνο στο έδαφος αλλά και με εναέρια και θαλάσσια μέσα. Καταβάλλαμε προσπάθεια να μεταφέρουμε αγαθά, προμήθειες και προσωπικό εκεί από τη νύχτα» δήλωσε ο Κισίντα.

Η Ιαπωνία δεν καταγράφει τους σεισμούς βάσει έντασης όπως η Δύση

Σημειώνεται ότι η επιρρεπής σε σεισμούς Ιαπωνία είναι εξαιρετικά προηγμένη στην παρακολούθηση όταν το έδαφος κουνιέται. Γι' αυτό μπορεί να κάνει τόσο ακριβείς μετρήσεις.

Υπάρχει ένα δίκτυο σταθμών GPS διάσπαρτοι σε στρατηγικά σημεία σε όλη τη χώρα. Όταν χτυπήσει ένας σεισμός, οι επιστήμονες μπορούν να πουν ακριβώς πόσο έχει κινηθεί ο καθένας, δείχνοντας κατά πόσο το έδαφος στο σημείο έχει λυγίσει και μετατοπιστεί.

Αυτό το σύστημα έδειξε στον τελευταίο σεισμό της Δευτέρας ότι η γη μετακινήθηκε έως και 130 εκατοστά προς τα δυτικά.

Εν τω μεταξύ, οι επιστήμονες παρακολουθούν επίσης την Ιαπωνία από το διάστημα, συγκρίνοντας δορυφορικές εικόνες που τραβήχτηκαν πριν και μετά τον σεισμό.

Στο τελευταίο πέρασμά του, το διαστημόπλοιο ALOS-2 ανέφερε ότι η απόσταση μεταξύ αυτού και του εδάφους είχε μειωθεί καθώς η επιφάνεια της Γης είχε ανέβει λόγω τους σεισμού.

Το έδαφος κινήθηκε περισσότερο στη δυτική πλευρά της χερσονήσου Νότο. Ο πυθμένας του ωκεανού μετατοπίστηκε από την ακτή εκεί, δημιουργώντας κύματα τσουνάμι ύψους περίπου 80 εκατοστών.

Ακόμα και ένας θάνατος έχει σημασία, αλλά είναι αξιοσημείωτο το πόσο λίγοι έχουν συμβεί, παρόλο που συνεχίζονται οι έρευνες για όσους είναι ακόμα παγιδευμένοι στα ερείπια. Τα μοντέλα απωλειών και ζημιών προβλέπουν έναν ενδεχόμενο απολογισμό, που φτάνει το πολύ τα εκατό άτομα περίπου.

Αξίζει να συγκρίνουμε αυτό το γεγονός με τον περσινό σεισμό M7,8 στην Τουρκία. Και οι δύο ήταν σε γενικές γραμμές παρόμοιοι όσον αφορά την ενέργεια που απελευθερώθηκε, αλλά ο αριθμός των νεκρών στην Τουρκία και τη Συρία έφθασαν σε 50.000 και πλέον. Επίσης το 2010 και στον σεισμό M7 στην Αϊτή. Περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε αυτό το φρικτό γεγονός.

Η εξήγηση της διαφοράς είναι απλή

Η Ιαπωνία βρίσκεται στη συμβολή τεσσάρων μεγάλων τεκτονικών πλακών. Είναι μια από τις πιο σεισμικά ενεργές περιοχές στη Γη καθώς η χώρα ευθύνεται για περίπου το 20% των παγκόσμιων σεισμών μεγέθους 6,0 ή μεγαλύτερου, με τις μετρήσεις να δείχνουν κάποιο είδος σεισμού κάθε πέντε λεπτά κατά μέσο όρο. Ως εκ τούτου, η Ιαπωνία έχει επενδύσει τεράστια ποσά στις υποδομές της και τον πληθυσμό της.

Οι οικοδομικοί κώδικες, οι κανόνες που ακολουθούν την κατασκευή, εφαρμόζονται αυστηρά και οι πολίτες είναι καλά εκπαιδευμένοι στο πώς να αντιδρούν στις δονήσεις. Η Ιαπωνία διαθέτει επίσης ένα από τα πιο προηγμένα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης στον κόσμο.

Οι επιστήμονες δεν μπορούν να προβλέψουν το χρονοδιάγραμμα και την κλίμακα ενός γεγονότος, αλλά μόλις ξεκινήσουν τα όργανα θα ενεργοποιήσουν ειδοποιήσεις σε δίκτυα τηλεόρασης, ραδιοφώνου και κινητής τηλεφωνίας. Αυτές οι προειδοποιήσεις θα φτάσουν σε κάποιους που βρίσκονται μακριά από το επίκεντρο ίσως 10 έως 20 δευτερόλεπτα πριν από την έναρξη του κύριου σεισμού.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.