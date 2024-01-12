Οργή έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ η δολοφονία μίας 45χρονης γυναίκας από αστυνομικό τον περασμένο Οκτώβριο, ο οποίος την πυροβόλησε μέσα στο αυτοκίνητό της, όταν αυτή ξεκίνησε να φύγει από έλεγχο που ήταν σε εξέλιξη.

Μετά το περιστατικό, ο αστυνομικός τέθηκε σε αργία και κατηγορείται για φόνο β' βαθμού. .

Felipe Hernandez, the LCPD officer who killed Teresa Gomez, has been charged with second degree murder.



The 3rd Judicial District Attorney’s Office is holding a news conference at rn announcing the charges. pic.twitter.com/NLqW9HUJSe — Justin Garcia (@Just516garc) January 9, 2024

«Ο Χερνάντεζ δεν ήταν ποτέ στη ζώνη του κινδύνου. Ερευνήσαμε το ενδεχόμενο της αυτοάμυνας αλλά δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση. Δεν υπήρχε ανάγκη να χρησιμοποιήσει θανατηφόρα βία» δήλωσε ο εισαγγελέας.

Η υπόθεση

Η 45χρονη Τερέζα Γκόμεζ ήταν με συνοδηγό στο όχημα της – πιθανότατα είχαν κάνει χρήση ουσιών – όταν τους σταμάτησε για έλεγχο ο Φελίπε Χερνάντεζ.

Η Γκόμεζ υπάκουσε και βγήκε από το όχημα και ξεκίνησε ο έλεγχος. Η γυναίκαι ήταν εμφανώς ήρεμη, μέχρι και υποτονική, ενώ ο αστυνομικός ξεκίνησε να της μιλάει άσχημα.

Μάλιστα κάποια στιγμή ακούγεται να της λέει ότι «θα σου κάνω τη ζωή πραγματική κόλαση».

Η Γκόμεζ ζητά να μπει και να καθίσει στο αυτοκίνητο, όσο ο Γκόμεζ ελέγχει τα στοιχεία της και ξαφνικά βάζει μπρος τη μηχανή και φεύγει.

Ο Χερνάντεζ τότε βγάζει το όπλο του και την πυροβολεί μέσα στο αυτοκίνητο, αν και θα μπορούσε απλώς να ρίξει στις ρόδες για να ακινητοποιήσει το όχημα.

Στη συνέχεια ενημερώνει από τον ασύρματο, τρέχει δίπλα στο αυτοκίνητο και προσπαθεί να την βγάλει έξω ημιλιπόθυμη για να της προσφέρει ιατρική βοήθεια. Δίπλα της ο συνοδηγός ακούγεται να λέει στα χαμένα «όχι φίλε, σκ@τ@, αυτή είναι γ@μημένη φάση».

Λίγο αργότερα η Γκόμεζ άφησε την τελευταία της πνοή μέσα στο αυτοκίνητο.

Δείτε το βίντεο από την bodycam του αστυνομικού

Πηγή: skai.gr

