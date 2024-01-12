Η Κίνα ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι «ανησυχεί» από την κλιμάκωση της έντασης στην Ερυθρά Θάλασσα μετά τις αεροπορικές επιδρομές που πραγματοποιήθηκαν τη νύχτα από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο εναντίον στόχων των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη.

"Η Κίνα ανησυχεί για την κλιμάκωση της έντασης στην Ερυθρά Θάλασσα", δήλωσε η Μάο Νινγκ, εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, και προέτρεψε "τα εμπλεκόμενα μέρη να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση προκειμένου να αποφευχθεί η επέκταση της σύγκρουσης".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

