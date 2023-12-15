Έξι άτομα προφυλακίστηκαν στη διάρκεια της νύκτας, εκ των οποίων τέσσερα ερήμην, ανακοίνωσε σήμερα η εισαγγελία της Δανίας, έπειτα από επιχείρηση της αστυνομίας χάρη στην οποία απετράπη τρομοκρατική επίθεση.

Αν και η αστυνομία δεν έδωσε καμία διευκρίνιση αναφορικά με τη σχεδιαζόμενη επίθεση, επεσήμανε αργά χθες Πέμπτη ότι η επιχείρησή της δεν είχε άμεση σχέση με τη σύλληψη την ίδια ημέρα στη Γερμανία και την Ολλανδία τεσσάρων ατόμων που φέρονται να είναι μέλη της Χαμάς και οι οποίοι πιστεύεται ότι σχεδίαζαν επιθέσεις εναντίον εβραϊκών στόχων στην Ευρώπη.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε χθες ότι οι ύποπτοι που συνελήφθησαν στη Δανία ενεργούσαν «στο όνομα της Χαμάς», κάτι ωστόσο που δεν επιβεβαίωσαν οι δανέζικες αρχές.

«Έξι άτομα προφυλακίστηκαν ως τις 9 Ιανουαρίου, εκ των οποίων τέσσερα ερήμην. Ένας άνθρωπος αφέθηκε ελεύθερος», διευκρίνισε η εισαγγελία της Δανίας στο Χ.

Η δανέζικη δικαιοσύνη μπορεί να ζητήσει την προφυλάκιση ερήμην ατόμου, κάτι που επιτρέπει την έκδοση διεθνούς εντάλματος σύλληψης εις βάρος του. Η προσφυγή σε αυτή τη διαδικασία αφήνει να εννοηθεί ότι οι τέσσερις άνθρωποι που τους αφορά ενδέχεται να βρίσκονται στο εξωτερικό.

Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών και δεν έχει ανακοινωθεί καμία άλλη πληροφορία από τις αρχές.

Η αστυνομία της Δανίας σημείωσε χθες ότι συνέλαβε τρεις ανθρώπους.

«Επρόκειτο για μια ομάδα που προετοίμαζε τρομοκρατική ενέργεια», δήλωσε ο Φλέμινγκ Ντρέζερ επικεφαλής επιχειρήσεων των υπηρεσιών Πληροφοριών της Δανίας (PET) στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Το δανέζικο πρακτορείο ειδήσεων Ritzau και η κρατική ραδιοτηλεόραση DR μετέδωσαν ότι οι συλλήψεις συνδέονται με τη συμμορία οργανωμένου εγκλήματος Loyal to Familia (Πιστοί στην οικογένεια), η οποία έχει τεθεί εκτός νόμου στη χώρα.

Σύμφωνα με τα δύο αυτά μέσα ενημέρωσης, συνελήφθησαν δύο άνδρες και μία νεαρή γυναίκα. Ο ένας από τους άνδρες αφέθηκε ελεύθερος.

Εξάλλου χθες συνελήφθησαν τρεις άνδρες στη Γερμανία και ένας τέταρτος στην Ολλανδία με την κατηγορία ότι είχαν αρχίσει να οργανώνουν αποθήκη όπλων στο Βερολίνο. Εκεί «θα διατηρούσαν τα όπλα ενόψει της προετοιμασίας πιθανών τρομοκρατικών επιθέσεων εναντίον εβραϊκών στόχων στην Ευρώπη», όπως ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους ομοσπονδιακοί Γερμανοί εισαγγελείς.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε χθες ότι οι δυνάμεις ασφαλείας της Δανίας «απέτρεψαν επίθεση στόχος της οποίας ήταν να σκοτωθούν αθώοι πολίτες σε ευρωπαϊκό έδαφος».

«Η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς εργάζεται χωρίς διακοπή και με εξοντωτικό τρόπο για να εξαπλώσει τις φονικές της επιχειρήσεις στην Ευρώπη και κατά συνέπεια αποτελεί απειλή για την εσωτερική ασφάλεια αυτών των χωρών», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

