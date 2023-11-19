Η Γαλλία θα στείλει περισσότερη ιατρική βοήθεια και ένα δεύτερο πλοίο νοσοκομείο στη Γάζα, όπως ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

Η Γαλλία θα προχωρήσει στην αποστολή ενός αεροσκάφους που θα μεταφέρει ιατρική βοήθεια μεγαλύτερη των δέκα τόνων στις αρχές της εβδομάδας, ενώ θα συνεισφέρει και στις πτήσεις μεταφοράς ιατρικής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 23 και στις 30 Νοεμβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

