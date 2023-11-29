Η Ρωσία λέει πως κατέστρεψε drone της Ουκρανίας στην περιφέρεια της Μόσχας

Συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της Ρωσίας κατέστρεψαν drone της Ουκρανίας το οποίο πέταγε προς την κατεύθυνση της Μόσχας, ανακοίνωσε μέσω Telegram ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας, ο Σεργκέι Σαμπιάνιν.

Το ουκρανικό τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο εναέριο όχημα καταστράφηκε στον εναέριο χώρο της περιοχής Παντόλσκ της περιφέρειας της Μόσχας, διευκρίνισε ο αιρετός.

«Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπήρξαν ζημιές ούτε απώλειες στην τοποθεσία όπου κατέπεσαν τα συντρίμμια», σύμφωνα με τον κ. Σαμπιάνιν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.