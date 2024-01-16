Από σήμερα αιτήσεις για την προκήρυξη 5Κ/2023 για 775 θέσεις στα νοσοκομεία

Άρχισε από σήμερα η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την προκήρυξη 5Κ/2023 του ΑΣΕΠ που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 775 μόνιμων θέσεων σε νοσοκομεία και θέσεων με τριετή σύμβαση στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr > Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Αίτηση) ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην προκήρυξη (Παράρτημα Β΄).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων λήγει την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 14:00.

Επισημαίνεται ότι η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης στο ΑΣΕΠ ολοκληρώνεται όταν οι υποψήφιοι επιλέξουν «Οριστικοποίηση» και μόνο όταν ο εικοσαψήφιος (20ψήφιος) κωδικός του παραβόλου βρίσκεται σε κατάσταση «ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ», προκειμένου αυτό να δεσμευτεί από το ΑΣΕΠ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄- ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ).

Το ΑΣΕΠ σε σχετική ανακοίνωσή του εφιστά την προσοχή των υποψηφίων στην πληρωμή του ίδιου κωδικού παραβόλου με αυτόν που αναγράφουν στην ηλεκτρονική τους αίτηση και μέχρι την υποβολή αυτής.

Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία, αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους, θα υποβληθούν ηλεκτρονικά, πριν την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων, μετά από σχετική Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ (Βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ της Προκήρυξης και Πάγια Μέρη Προκηρύξεων).

Πηγή: skai.gr

