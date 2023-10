Καζάνι που βράζει η Μέση Ανατολή: Διαδηλωτές στο Αμάν ζήτησαν την ανάκληση της συμφωνίας ειρήνης Ιορδανίας - Ισραήλ - Βίντεο

Σε καζάνι που βράζει μετατρέπεται η Μέση Ανατολή με τον κίνδυνο όποιας προόδου στην περιοχή είχε επιτευχθεί να είναι ορατός. Τουλάχιστον πέντε χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν σήμερα Παρασκευή στο Αμάν για να διεκδικήσουν την ανάκληση της συνθήκης ειρήνης ανάμεσα στην Ιορδανία και το Ισραήλ και κατήγγειλαν τους βομβαρδισμούς που εξαπολύει το Ισραήλ εναντίον της Λωρίδας της Γάζας σε αντίποινα για την επίθεση της Χαμάς στο έδαφός του στις 7 Οκτωβρίου.

Η διαδήλωση ξεκίνησε μπροστά από το Μεγάλο Τέμενος Χουσεϊνί, στο κέντρο της ιορδανικής πρωτεύουσας, με ισχυρή αστυνομική παρουσία, μεταδίδουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

"Όχι στη συμφωνία του Ουάντι Άραμπα [η συμφωνία ειρήνης Ισραήλ-Ιορδανίας που υπογράφτηκε το 1994], Όχι στις αμερικανικές βάσεις", ήταν το σύνθημα σε ένα πανό.

"Η αντίσταση είναι ο δρόμος για την απελευθέρωση", ήταν ένα άλλο, ενώ πολλοί ήταν οι διαδηλωτές που κρατούσαν παλαιστινιακές και ιορδανικές σημαίες.

"Η Ουάντι Άραμπα δεν είναι ειρήνη, η Ουάντι Άραμπα είναι παράδοση", φώναζαν οι διαδηλωτές.

Ορισμένοι κρατούσαν φωτογραφίες του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν και του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, δίπλα στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, μαζί με το σύνθημα "Συνεργοί στο έγκλημα".

Στη Ζάρκα, περίπου 20 χλμ. από την πρωτεύουσα, περίπου 2.000 άνθρωποι κατέβηκαν σε διαδήλωση και εκατοντάδες άλλοι κατέβηκαν στους δρόμους στη Μαλφράκ, την Ταφίλα ή ακόμη την Άκαμπα.

Από τις 7 Οκτωβρίου, οι Ιορδανοί κινητοποιούνται σχεδόν καθημερινά σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους στη Γάζα.

