Ξεκάθαρο μήνυμα του Λευκού Οίκου στην Τεχεράνη: Σε περίπτωση επίθεσης του Ιράν θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο Κόσμος 18:13, 27.10.2023

«Τα χτυπήματα στη Συρία έγιναν στο πλαίσιο αυτοάμυνας», τόνισε ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου