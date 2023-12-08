Πριν λίγες ημέρες, η ελληνική αστυνομία, με την συνεργασία της EUROPOL, εξάρθρωσε εγκληματική οργάνωση εμπορίας και γενετήσιας εκμετάλλευσης γυναικών από τη Λατινική Αμερική.

Οι δράστες εντόπιζαν διαδικτυακά γυναίκες σε ευάλωτη κοινωνική και οικονομική θέση και με ψεύτικες υποσχέσεις για μια καλύτερη ζωή στην Ελλάδα της έπειθαν αν έρθουν στη χώρα, ενώ στην συνέχεια τις εκβίαζαν και τις εξέδιδαν σε οίκους ανοχής της Αθήνας.

Σήμερα η Interpol ανακοίνωσε ότι η διακίνηση ανθρώπων με τη διάπραξη κυβερνοαπάτης είναι ένα αυξανόμενο διεθνές έγκλημα.

Η πρώτη της επιχείρηση με στόχο την κυβερνοαπάτη που συνδέεται με τη διακίνηση ανθρώπων έδειξε ότι η βιομηχανία του εγκλήματος διεθνοποιείται και εξαπλώνεται πέραν της περιοχής απ΄όπου εμφανίστηκε για πρώτη φορά, τη Νοτιοανατολική Ασία, με κέντρα εκπαίδευσης να εμφανίζονται σε μακρινές περιοχές όπως η Λατινική Αμερική.

Δυνάμεις επιβολής της τάξης από περισσότερες από 20 χώρες πραγματοποίησαν τον Οκτώβριο επιθεωρήσεις σε εκατοντάδες hotspots διακίνησης ανθρώπων και λαθρεμπορίου, πολλά εκ των οποίων ήταν γνωστό ότι χρησιμοποιούνταν για τη διακίνηση ανθρώπων με στόχο τη διάπραξη διαδικτυακής απάτης «σε βιομηχανική κλίμακα, ενώ ταυτόχρονα τα θύματα υποβάλλονταν σε σωματική κακοποίηση»

Η συντονισμένη επιχείρηση, η οποία οδήγησε σε εκατοντάδες συλλήψεις, αποκάλυψε το «επεκτεινόμενο γεωγραφικό αποτύπωμα» του εγκλήματος, σύμφωνα με την Ίντερπολ.

Κάποια από τα παραδείγματα αυτού του φαινομένου είναι Μαλαισιανοί που εξαπατήθηκαν και μεταφέρθηκαν στο Περού με την υπόσχεση μιας υψηλά αμειβόμενης δουλειάς και Ουγκαντέζοι που μεταφέρθηκαν στο Ντουμπάι, έπειτα στην Ταϊλάνδη και στην Μιανμάρ, όπου κρατήθηκαν φυλακισμένοι υπό την επίβλεψη ενόπλου φρουρού και τους έμαθαν πώς να εξαπατούν τράπεζες.

Παρότι οι περισσότερες τέτοιες περιπτώσεις εξακολουθούν να βρίσκονται στη Νοτιοανατολική Ασία, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ρόζμαρι Ναλουμπέγκα, η υποδιευθύντρια του τμήματος Ευαίσθητες Κοινότητες της Ίντερπολ, «αυτός ο τρόπος επιχείρησης εξαπλώνεται με θύματα να μεταφέρονται από άλλες ηπείρους και με νέα κέντρα για την εκπαίδευση των θυμάτων τράφικινγκ σε τρόπους εξαπάτησης να εμφανίζονται μέχρι και στη Λατινική Αμερική».

Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, τα ταχέως αναπτυσσόμενα αυτά κέντρα παράγουν δισεκατομμύρια δολάρια σε ετήσια έσοδα.



Πηγή: skai.gr

