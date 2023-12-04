Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Σε ισχύ μέχρι για ακόμα μία ημέρα είναι προειδοποιήσεις στη Σκωτία, στη βόρεια Αγγλία και στη βόρεια Ουαλία για έντονες χιονοπτώσεις και για επικίνδυνο στρώμα πάγου στο έδαφος.

Η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της νύχτας σε αυτές τις περιοχές υποχώρησε στους -6 βαθμούς Κελσίου, σε μία ακόμα πολύ ψυχρή νύχτα για όλο το Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι οδηγοί στη βόρεια Βρετανία καλούνται να επιδεικνύουν εξαιρετικά μεγάλη προσοχή, καθώς οι μετεωρολόγοι περιγράφουν την κατάσταση του οδοστρώματος ως «παγοδρόμιο», αφού το χιόνι πέφτει πάνω σε διαδοχικά στρώματα πάγου που έχουν συσσωρευτεί τις τελευταίες ημέρες.

Σε κάποιες περιοχές οι κάτοικοι καλούνται να αποφεύγουν τις μετακινήσεις, είτε με οχήματα είτε με τρένα, καθώς τη νύχτα της Κυριακής υπήρξαν δεκάδες περιστατικά οδηγών που έμειναν επί ώρες παγιδευμένοι στους χιονισμένους δρόμους, κυρίως στην κομητεία της Κάμπρια.

Κλειστά έμειναν τη Δευτέρα δεκάδες σχολεία και προβλήματα με την ηλεκτροδότηση ανέφεραν μερικές χιλιάδες νοικοκυριά.

Η προειδοποίηση κάνει αναφορά σε ένα «τείχος χιονιού» που καλύπτει έκταση μήκους 450 χιλιομέτρων μόνο στη Σκωτία, όπου αναμένεται το ύψος του χιονιού να φτάσει τα δέκα εκατοστά.

Στη βορειοδυτική Αγγλία προβλέπεται συνολικά χιόνι ύψους 15 εκατοστών.

Νοτιότερα στην Αγγλία σε ισχύ έχει τεθεί προειδοποίηση για έντονες βροχοπτώσεις, μέχρι τις 6 το βράδυ τοπική.

Σε αυτές τις περιοχές ισχύουν και οι περισσότερες από 110 προειδοποιήσεις και συναγερμοί για πλημμύρες.

Πηγή: skai.gr

