Ο Λευκός Οίκος εξέδωσε προειδοποίηση ότι οι ΗΠΑ πρόκειται να ξεμείνουν από κεφάλαια ως βοήθεια στην Ουκρανία μέχρι το τέλος του έτους, αναφέροντας ότι η αποτυχία του Κογκρέσου να εγκρίνει νέα υποστήριξη θα «γονατίσει» το Κίεβο, αναφέρουν σε άρθρο τους οι Financial Times.

Η προειδοποίηση από τη Σαλάντα Γιανγκ, τη διευθύντρια προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου, σε επιστολή προς τους ηγέτες του Κογκρέσου τη Δευτέρα, αφορά σε συγκεκριμένη εκτίμηση πλέον για τη μέχρι τώρα μείωση της οικονομικής και στρατιωτικής υποστήριξης της Ουάσιγκτον προς την Ουκρανία.

«Χωρίς τη δράση του Κογκρέσου, μέχρι το τέλος του έτους θα εξαντληθούν οι πόροι για να προμηθευτούμε περισσότερα όπλα και εξοπλισμό για την Ουκρανία και να παρέχουμε εξοπλισμό από αμερικανικά στρατιωτικά αποθέματα», αναφέρει στην επιστολή της η Γιανγκ στους πολιτικούς ηγέτες και των δύο κομμάτων.

«Δεν υπάρχει κανένα μαγικό δοχείο χρηματοδότησης για να ανταποκριθούμε αυτή τη στιγμή. Μας έχουν τελειώσει τα χρήματα - και σχεδόν ο χρόνος», είπε.

Το αίτημα του προέδρου Τζο Μπάιντεν για επείγουσα χρηματοδότηση 106 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τις μεγαλύτερες προτεραιότητές του στην εξωτερική πολιτική, συμπεριλαμβανομένης της Ουκρανίας, του Ισραήλ και του Ινδο-Ειρηνικού, παραμένει σε αδιέξοδο στο Καπιτώλιο, λόγω της αυξανόμενης αντίθεσης των Ρεπουμπλικανών να βοηθήσουν το Κίεβο.

Κάποιοι γερουσιαστές, μεταξύ των οποίων η υποστήριξη στην Ουκρανία παραμένει ισχυρή, προσπαθούν να διαπραγματευτούν μια δικομματική συμφωνία που θα περιλάμβανε βοήθεια για το Κίεβο παράλληλα με νέες διαδικασίες μετανάστευσης και ασύλου για τη μείωση του αριθμού των ατόμων χωρίς έγγραφα που φτάνουν στις ΗΠΑ μέσω των νότιων συνόρων.

Ακόμη και αν επιτευχθεί συμφωνία στη Γερουσία, ωστόσο, δεν είναι σαφές εάν μπορεί να περάσει από τη Βουλή υπό την ηγεσία των Ρεπουμπλικανών, της οποίας ο νέος πρόεδρος Μάικ Τζόνσον ήταν δύσπιστος ως προς τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας.

«Η διακοπή της ροής όπλων και εξοπλισμού των ΗΠΑ θα γονατίσει την Ουκρανία στο πεδίο της μάχης, όχι μόνο θέτοντας σε κίνδυνο τα κέρδη που έχει καταφέρει η Ουκρανία, αλλά αυξάνοντας την πιθανότητα στρατιωτικών νικών της Ρωσίας», αναφέρει η Γιανγκ στο Κογκρέσο.

«Ήδη, τα πακέτα βοήθειας για την ασφάλεια έχουν γίνει μικρότερα και οι παραδόσεις βοήθειας έχουν γίνει πιο περιορισμένες». . . ενώ οι σύμμαχοί μας σε όλο τον κόσμο κινούνται προς την κατεύθυνση να προσφέρουν περισσότερα, η υποστήριξη των ΗΠΑ είναι κρίσιμης σημασίας και δεν μπορεί να αντικατασταθεί από άλλους», προσθέτει.

Η προειδοποίηση του Λευκού Οίκου έρχεται την ώρα που κράτη μέλη της ΕΕ αγωνίζονται να καταλήξουν σε μια δημοσιονομική συμφωνία στις Βρυξέλλες που θα στείλει 50 δισεκατομμύρια ευρώ στην Ουκρανία, δήλωσαν πηγές στους Financial Times.

