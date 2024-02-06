Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν σχεδιάζει να συζητήσει με τούρκους αξιωματούχους τη δημιουργία ενός κόμβου φυσικού αερίου στη διάρκεια επικείμενης επίσκεψής του στην Τουρκία, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν δήλωσε επίσης σήμερα, μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στη Βαλέτα της Μάλτας, πως οι Ερντογάν και Πούτιν θα συζητήσουν, στη διάρκεια της επίσκεψης του τελευταίου στην Τουρκία, τον πόλεμο στην Ουκρανία και την Πρωτοβουλία της Μαύρης Θάλασσας για την εξαγωγή δημητριακών.

Ο Φιντάν δήλωσε πως η Τουρκία εργάζεται μαζί με την Ουκρανία και τη Ρωσία για να αναβιώσουν την Πρωτοβουλία της Μαύρης Θάλασσας για τα δημητριακά, η οποία είχε συναφθεί με τη μεσολάβηση του ΟΗΕ και της Τουρκίας, αλλά η Μόσχα αποσύρθηκε από αυτή τον Ιούλιο 2023.

Τουρκός αξιωματούχος είπε την περασμένη εβδομάδα στο Ρόιτερς ότι ο Πούτιν θα επισκεφθεί την Τουρκία στις 12 Φεβρουαρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

