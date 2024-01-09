Η διευθύνουσα σύμβουλος μιας ινδικής νεοφυούς επιχείρησης τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης (AI) συνελήφθη ως ύποπτη για τη δολοφονία του τετράχρονου γιού της μετά τον εντοπισμό του πτώματός του μέσα στη βαλίτσα της, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

Η Σουτσάνα Σεθ, η επικεφαλής της εταιρείας The Mindful AI Lab στο επίκεντρο της τεχνολογίας στην Ινδία, την πόλη Μπενγκαλούρου, συνελήφθη στην περιοχή Τσιτραντούργκα του κρατιδίου Καρνατάκα καθώς επέστρεφε με ταξί από το γειτονικό κρατίδιο Γκόα αφού βρέθηκε το πτώμα του παιδιού μέσα στη βαλίτσα της.

Η Σεθ δεν ήταν διαθέσιμη να σχολιάσει καθώς βρισκόταν υπό κράτηση και η αστυνομία είπε ότι δεν γνωρίζει αν έχει ήδη προσλάβει δικηγόρο.

Υπάλληλοι της εταιρείας της επίσης δεν έκαναν καμία δήλωση.

Η Σεθ είχε πάει σε δωμάτιο ξενοδοχείου μαζί με τον γιο της στην Γκόα το Σάββατο, αλλά το αγόρι δεν βρισκόταν μαζί της όταν άδειασε το δωμάτιο, το βράδυ της Δευτέρας, είπε ο επιθεωρητής της αστυνομίας της Γκόα Πάρες Νάικ.

Το προσωπικό καθαριότητας του ξενοδοχείου βρήκε ίχνη αίματος στο δωμάτιο όταν η γυναίκα έφυγε και ειδοποίησε την αστυνομία, εξήγησε ο Νάικ.

Η αστυνομία στη συνέχεια επικοινώνησε τηλεφωνικώς με τον ταξιτζή και του ζήτησε να μεταφέρει τη Σεθ στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα, συνέχισε ο ίδιος.

«Όταν ανοίξαμε τη βαλίτσα της βρήκαμε το πτώμα του παιδιού», είπε στους δημοσιογράφους ο επικεφαλής της αστυνομίας της Βόρειας Γκόα Νιντχίν Βαλσάν.

Η αστυνομία της Γκόα μετέφερε τη Σεθ στο κρατίδιό της, είπε ο Βαλσάν, προσθέτοντας ότι ο σύζυγός της βρισκόταν στην Ινδονησία και του ζητήθηκε να επιστρέψει στην Ινδία.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επικοινωνήσει με τον σύζυγό της ή με οποιονδήποτε άλλον στην οικογένεια για σχόλιο.

Τοπικό δικαστήριο διέταξε την κράτησή της για έξι ημέρες, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων ANI.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.