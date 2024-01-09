Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τοποτηρητής των συνθηκών του ανταγωνισμού στην Ευρωπαϊκή Ενωση, ανακοίνωσε σήμερα Τρίτη ότι θα ερευνήσει την επένδυση της Microsoft στην OpenAI, την εταιρεία που έχει την πρωτοπορία στην γενετική τεχνητή νοημοσύνη.

Η Επιτροπή «εξετάζει αν η επένδυση της Microsoft στην OpenAI μπορεί να γίνει αντικείμενο ελέγχου βάσει του κανονισμού της ΕΕ περί συγκεντρώσεων», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Κομισιόν.

Η ανακοίνωση εκδίδεται την ώρα που η ευρωπαία επίτροπος αρμόδια για τον Ανταγωνισμό Μαργκρέτε Βεστάγκερ, θα βρεθεί την Πέμπτη και την Παρασκευή στην Καλιφόρνια, όπου θα συμμετάσχει σε διάσκεψη για την αντιμετώπιση της δημιουργίας μονοπωλίων στο Πάλο Αλτο και θα συναντήσει τους επικεφαλής των αμερικανικών τεχνολογικών κολοσσών.

Συγκεκριμένα, θα έχει συνομιλίες με τους επικεφαλής της Apple Τιμ Κουκ και της Google Σουντάρ Πισάι, καθώς και με δύο υψηλόβαθμα στελέχη της OpenAI, την διευθύντρια Τεχνολογίας Μίρα Μουράτι και τον διευθυντή Στρατηγικής Τζέισον Κουόν.

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει ορισμένες συμφωνίες που έχουν κλεισθεί ανάμεσα στους σημαντικούς παράγοντες της ψηφιακής αγοράς και τους κατασκευαστές και προμηθευτές της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης» και ιδιαίτερα «μελετά τις συνέπειες αυτών των συμπράξεων επί της δυναμικής της αγοράς», διευκρινίζεται στην ανακοίνωση της Κομισιόν.

Οι αρχές ανταγωνισμού ανησυχούν για τον κίνδυνο οι καινοτομίες στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης να μονοπωληθούν από έναν περιορισμένο αριθμό ψηφιακών κολοσσών που βρίσκονται ήδη σε κυρίαρχη θέση. Στις αρχές του Δεκεμβρίου, η βρετανική αρχή ανταγωνισμού, η CMA, ανακοίνωσε ότι εξετάζει την σύμπραξη ανάμεσα στην Microsoft και την OpenAI για να διαπιστωθεί αν ισοδυναμεί με συγχώνευση.

Στο πλαίσιο αυτό, η CMA ξεκίνησε πρόσκληση για σχολιασμό «από ενδιαφερόμενα μέρη και τρίτα μέρη».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε ανάλογη διαδικασία, ανακοινώνοντας ότι απευθύνει «δύο προσκλήσεις για συνεισφορές επί του ανταγωνισμού», η μία αφορά «τους ψηφιακούς κόσμους» και η άλλη «την γενετική τεχνητή νοημοσύνη».

Η Επιτροπή ανακοίνωσε επίσης ότι έστειλε «αιτήματα ενημέρωσης σε πολλούς σημαντικούς παράγοντες του ψηφιακού κόσμου», εξηγώντας ότι θέλει να συγκεντρώσει απόψεις για τον τρόπο με τον οποίο το δικαίωμα στον ανταγωνισμό μπορεί να συμβάλει στην διατήρηση του ανταγωνισμού στις νέες αυτές αγορές».

Μετά τον έλεγχο αυτόν, η Κομισιόν αναφέρει ότι μπορεί να οργανώσει ένα «ατελιέ» κατά την διάρκεια του δεύτερου τριμήνου του 2024 «ώστε να συγκεντρωθούν οι διαφορετικές απόψεις που πηγάζουν από τις συνεισφορές αυτές και να συνεχισθεί αυτός ο προβληματισμός».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

