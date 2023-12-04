Ο στρατός της Κίνας κατηγόρησε σήμερα τις ΗΠΑ ότι «αναζωπυρώνουν εσκεμμένα» τις εντάσεις στη Νότια Σινική Θάλασσα, διότι έστειλαν πολεμικό να πλεύσει, «παράνομα» κατ’ αυτόν, σε ύδατα που διεκδικεί το Πεκίνο.

Νωρίτερα σήμερα, αμερικανικό πολεμικό τύπου Littoral Combat Ship (σ.σ. «πολεμικό πλοίο παράκτιων επιχειρήσεων», ελαφριά φρεγάτα με χαρακτηριστικά stealth), το USS Gabrielle Giffords, «εισήλθε παράνομα σε ύδατα κοντά στον ύφαλο Ρεν’άι, στην κινεζική περιοχή Νανσά, χωρίς την έγκριση της κινεζικής κυβέρνησης», δήλωσε ο Τιαν Τσουνλί, εκπρόσωπος της νότιας διοίκησης των κινεζικών ένοπλων δυνάμεων.

Ο ύφαλος Σέκοντ Τόμας, γνωστός με την ονομασία Ρεν’άι στην Κίνα, βρίσκεται περίπου 200 χιλιόμετρα από το νησί Παλάουαν, στις δυτικές Φιλιππίνες, και πάνω από 1.000 χιλιόμετρα από το πλησιέστερο κινεζικό έδαφος, τη νήσο Χαϊνάν.

Ο κινεζικός στρατός «παρακολούθησε το σύνολο της επιχείρησης», ανέφερε ο Τιαν Τσουνλί.

«Το γεγονός ότι αναζωπυρώνεται εσκεμμένα (σ.σ. η ένταση στη) Νότια Σινική Θάλασσα από τις ΗΠΑ αποτελεί σοβαρό πλήγμα για την εθνική κυριαρχία και την ασφάλεια της Κίνας», καθώς και για «την ειρήνη και τη σταθερότητα της περιφέρειας», προειδοποίησε.

Οι κινεζικές δυνάμεις στην περιοχή παραμένουν «συνεχώς σε αυξημένο επίπεδο συναγερμού, υπερασπίζονται αποφασιστικά την εθνική κυριαρχία και την εθνική ασφάλεια», πρόσθεσε.

Το Πεκίνο διεκδικεί σχεδόν όλη τη Νότια Σινική Θάλασσα, συμπεριλαμβανομένων υδάτων, νήσων και νησίδων κοντά στις ακτές γειτόνων του, κι αψηφά απόφαση διεθνούς δικαστηρίου (2016) που αποφάνθηκε πως οι διεκδικήσεις του δεν έχουν νομικό έρεισμα.

Οι Φιλιππίνες, το Μπρουνέι, η Μαλαισία, το Βιετνάμ και η Ταϊβάν διεκδικούν επίσης υφάλους και νησίδες στη θαλάσσια περιοχή αυτή. Ορισμένες περιοχές της ενδέχεται να έχουν στον βυθό τους πλούσια κοιτάσματα πετρελαίου.

Η Κίνα πολλαπλασίασε τις περιπολίες της στα ύδατα και στους υφάλους της Νότιας Σινικής Θάλασσας την τελευταία δεκαετία και κατασκεύασε τεχνητά νησιά τα οποία στρατιωτικοποίησε για να ενισχύσει τη θέση της.

Οι Φιλιππίνες από την πλευρά τους προσάραξαν στον ύφαλο Σέκοντ Τόμας το BRP Sierra Madre, πολεμικό πλοίο της εποχής του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, για να ενισχύσουν τη δική τους διεκδίκηση κυριαρχίας, μετά την κατάληψη του κοντινού υφάλου Μίστσιφ από την Κίνα στα μέσα των χρόνων του 1990. Στην περιοχή εκτυλίσσονται συχνά επεισόδια ανάμεσα σε φιλιππινέζους αλιείς και την κινεζική ακτοφυλακή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

