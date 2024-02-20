«In the Hands of Dante»: Ο Μάρτιν Σκορτσέζε σε «ρόλο-κλειδί» στη νέα ταινία

O Μάρτιν Σκορτσέζε (Martin Scorsese) θα κάνει σύντομα την εμφάνισή του στη μεγάλη οθόνη.

Ο αριστοτέχνης σκηνοθέτης έχει ένα μικρό αλλά σημαντικό ρόλο στην επερχόμενη ταινία μυστηρίου «In the Hands of Dante» του Τζούλιαν Σνάμπελ (Julian Schnabel).

Θα υποδυθεί τον ηλικιωμένο μέντορα του Δάντη Αλιγκέρι όταν εκείνος γράφει ένα από τα αριστουργήματα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, τη «Θεία Κωμωδία».

«Είναι εξαιρετικός στην ταινία», αναφέρει ο Σνάμπελ στο Variety, περιγράφοντας τον ρόλο του Σκορτσέζε «λαμπρό και σημαντικό».

Παράλληλα συμπληρώνει ότι «δεν μπορείς να πάρεις τα μάτια σου από πάνω του».

Δύο ακόμη πρόσωπα που είδαν τα συγκεκριμένα πλάνα από την ταινία, η οποία μοντάρεται αυτή τη στιγμή στη Νέα Υόρκη, εντυπωσιάστηκαν επίσης από την ένταση της ερμηνείας του Σκορσέζε.

Πρωταγωνιστεί ένα καστ αστέρων όπως οι Όσκαρ Άιζακ (Oscar Isaac), Γκαλ Γκαντότ (Gal Gadot), Τζέισον Μομόα (Jason Momoa), Τζέραρντ Μπάτλερ (Gerard Butler) και Αλ Πατσίνο (Al Pacino).

Βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Nick Tosches, το «In the Hands of Dante» διαδραματίζεται σε δύο περιόδους στον 14ο αιώνα και στον 21ο και ακολουθεί την ιστορία ενός σπάνιου χειρόγραφου της «Θείας Κωμωδίας» που βρίσκεται στη Βιβλιοθήκη του Βατικανού και το οποίο περνάει από έναν ιερέα στα χέρια ενός αφεντικού της μαφίας στη Νέα Υόρκη.

Εκτός από το ρόλο του, ο Σκορτσέζε είναι και ένας από τους εκτελεστικούς παραγωγούς της ταινίας όπου τα περισσότερα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στην Ιταλία, σε μέρη όπως η Σικελία, η Βενετία, η Βερόνα και η Ρώμη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

